El yıkama sıklığınızı ve sürenizi saatinizden takip edin

Bilkom’un kısa süre önce distribütörü olduğu Fitbit akıllı saatleri, sağlıklı yaşam özelliklerinin yanına el yıkamayı hatırlatan bir uygulamayı da ekledi. Fitbit, akıllı saat, bileklik gibi cihazlarıyla kesintisiz nabız ve uyku kalitesi ölçümü yapabiliyor.



Saatler, uyku, kalp atışı takibi gibi özel uygulamaları sayesinde sağlığınızı yakından takip etmenize ve gelişiminizi gözlemlemenizi sağlıyor. Buna ek olarak sağlığımız konusunda daha titiz davrandığımız son günlerde bu saatler için geliştirilen Clean Clues saat kadranı ile, el hijyeni sağlamayı kolaylaştırıyor.



Clean Clue adlı Fitbit saat kadranı, el yıkama konusunda kullanıcıları uyarıyor. Saat başı titreşim ve bildirimle el yıkama uyarısı yapan uygulama, elinizi yıkamaya başladığınızda 20 saniyelik geri sayımı da başlatarak el yıkama adımlarınızı tamamlayabiliyorsunuz. Böylelikle 1 saatlik süreç yeniden başlıyor.



