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Teknoloji
Haber Giriş: 25.03.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

El yıkama sıklığınızı ve sürenizi saatinizden takip edin

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El yıkama sıklığınızı ve sürenizi saatinizden takip edin
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Akıllı saatlerle her ne kadar gelen mesajları hızlıca görüyor, aramalara dönüş yapıyor olsak da saatlerin ilk etapta en büyük önemi insan sağlığı konusunda asistan olarak kullanılabilmesi... Bu anlamda saatler artık el yıkama sıklığınızı ve sürenizi bile sizle paylaşabiliyor.

Bilkom’un kısa süre önce distribütörü olduğu Fitbit akıllı saatleri, sağlıklı yaşam özelliklerinin yanına el yıkamayı hatırlatan bir uygulamayı da ekledi. Fitbit, akıllı saat, bileklik gibi cihazlarıyla kesintisiz nabız ve uyku kalitesi ölçümü yapabiliyor.

Saatler, uyku, kalp atışı takibi gibi özel uygulamaları sayesinde sağlığınızı yakından takip etmenize ve gelişiminizi gözlemlemenizi sağlıyor. Buna ek olarak sağlığımız konusunda daha titiz davrandığımız son günlerde bu saatler için geliştirilen Clean Clues saat kadranı ile, el hijyeni sağlamayı kolaylaştırıyor.

Clean Clue adlı Fitbit saat kadranı, el yıkama konusunda kullanıcıları uyarıyor. Saat başı titreşim ve bildirimle el yıkama uyarısı yapan uygulama, elinizi yıkamaya başladığınızda 20 saniyelik geri sayımı da başlatarak el yıkama adımlarınızı tamamlayabiliyorsunuz. Böylelikle 1 saatlik süreç yeniden başlıyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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