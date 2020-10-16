Ekko Counter (Ct) - Ekko Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Zaun sokaklarından yetişen ve hırçın bir yapıya sahip delikanlı olan Ekko, dostları için her şeyi yapmaya hazırdır. Haritada oldukça hızlı olan Ekko, ultisi ve pasifi sayesinde rakibi türlü hatalar yapmaya zorlayan şampiyonlardan birisidir.

Ekko Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Rengar

- Kha’Zix

- Evelynn

- Ivern

- Kayn

- Hecarim

- Jarvan IV

- Rek’Sai

Ekko Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Shen

- Yone

- Sett

- Lee Sin

- Lillia

- Gragas

- Sylas

- Sejuani

- Amumu

Ekko Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Ekko’nun en iyi olduğu yönü pasifidir. Pasifi sayesinde diğer şampiyonlardan daha hızlı hareket edebilir. Bu sayede rakipleri keserken takım savaşlarında hızlıca ölmeden kaçabilir. Ekko’nun diğer yetenekleri şu şekilde:

- Pasif / Z Kapsülü Rezonansı: Ekko’nun her üçüncü normal saldırısı veya büyü saldırısı rakiplere daha varsa büyü ya da saldırı hasarı verir. Bu üçüncü saldırı eğer şampiyona yapılırsa Ekko’nun hareket hızı artar.

- Q / Kurmalı Kapan: Ekko belirli bir alana zaman bombası fırlatır. Rakip şampiyon veya canavarlar büyü hasarı alır. Zaman bombası birkaç saniye sonra geri döner ve yoluna çıkan hedeflere daha fazla hasar verir.

- W / Paralel Yakınsama: Ekko bir alan içine Paralel Yakınsama gönderir. Bu alan içindeki rakipler hasar alır ve yavaşlar. Ekko Paralel Yakınsama’nın içine girerse bir kalkan kazanır ve rakipleri dondurur ve sersemletir.

- E / Zaman Sıçraması: Ekko saldırılardan kaçmak ve hasarını güçlendirmek için Zaman Kapsülü’nü çalıştırır. Bir sonraki saldırısı fazla hasar verir.

- R / Kronokırılma: Ekko zamanı kırar ve hedef alınamaz hale gelir. Gölgesine geri ışınlanan Ekko belirli oranda iyileşir. Eğer bu geri dönme alanında şampiyon varsa büyük bir hasar verir.

Ekko Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Ekko özellikle ormanda oynandığı takdirde oyun başında oldukça güçsüzdür. Buna göre rakip takımdan baskın yiyebilir. İlk başlarda güçsüz olduğu için takıma yardımcı olma konusunda zayıftır.

Ekko Counter Karşı Öneriler

Ekko’ya karşı oynarken ultisinin gölgesini takip edin. Ansızın ulti basabilir ve büyük hasarlar vererek canını iyileştirebilir. Ekko’yu kovalarken ultisi duruyorsa gölgenin nerede olduğuna dikkat ederek yeteneklerinizi o bölgeye atın.