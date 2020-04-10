MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Eğitim ve video konferans platformlarında kişisel veri güvenliği' uyarısı
GeriTeknoloji 'Eğitim ve video konferans platformlarında kişisel veri güvenliği' uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 10.04.2020 - 06:45,Son Güncelleme:

'Eğitim ve video konferans platformlarında kişisel veri güvenliği' uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Eğitim ve video konferans platformlarında kişisel veri güvenliği' uyarısı
Abone Olgoogle-news

Uzmanlar, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzaktan eğitim ve çalışma faaliyetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için kullanımı artan video konferans uygulamalarında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, çalışma ve eğitim faaliyetlerinin dışında, insanların sohbet amacıyla da giriş yaptıkları video konferans uygulamalarının kullanılırken pek çok kişisel verinin işlendiğinin göz ardı edildiği belirtildi.

Kullanıcıların ad ve soyadları gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilen kişisel bilgilerin de uygulama sahiplerince işlendiği vurgulanan açıklamada, şirketlerin bu bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci ve 6'ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlemesi gerektiği bildirildi.

"Uygulamalara kayıt olurken güçlü şifreler oluşturulmalı ve belli sıklıklarla şifre değiştirilmelidir"

Kullanıcıların alabileceği önlemlere ilişkin şu uyarılara yer verildi:

"Kullanıcılar, kullandıkları uygulamaların kişisel verileri koruma ve işleme ile ilgili bilgilendirmelerini okumalıdır. Uygulamalar araştırılmalı ve güvenilir servisler kullanılmalıdır. Kullanılmayan yazılım ve servisler cihazlardan kaldırılmalıdır. Uygulama bir daha kullanılmayacaksa hesap tamamen silinmelidir. Uygulamaların güncellemeleri sık sık kontrol edilmeli, varsa güncellemeler yapılmalıdır. Uygulamalara kayıt olurken güçlü şifreler oluşturulmalı ve belli sıklıklarla şifre değiştirilmelidir."

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle