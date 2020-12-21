e-ticaret bu yıl rekor kırdı

Ekmekçi, yaptığı açıklamada, Türkiye'de e-ticaret sektörünün 2019'u 190 milyar TL'lik hacim ile kapattığını söyledi.

Pandeminin etkisiyle sektörün bu yıl rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Ekmekçi, Türkiye'de her yıl ortalama yüzde 35 gibi bir rakamla büyüyen e ticarette, kullanılan banka ve kredi kartı sayısının pandeminin ilk 3 ayında, yani mart, nisan ve mayısta 8 milyon arttığının gözlemlendiğini kaydetti.

Sektörde kazançlı çıkacak diğer oyunculara bakıldığında, dijital kanal operasyonlarını fiziksel mağazalarından ayrı olarak yürüten ve salgın öncesinde dahi dijital kanallarının cirolarındaki payı yüksek olan omnichannel oyuncuların öne çıktığını aktaran Ekmekçi, "Bu gelişmeler doğrultusunda e-ticaret sektörünün 2020 yılını yüzde 65 büyüme ve 250 milyar TL hacimle kapatmasını bekliyoruz. Bu rakamın 2021 yılında da 400 milyar TL'yi geçmesini öngörüyoruz. Kısacası, pandemi tedbirlerinin getirdiği fiziki kısıtlamaları aşıp e-ticarete yatırım yapan, satış ve hizmetlerini e-ticaret üzerinden gerçekleştiren küçük-büyük ölçekli her kuruluş kazandı." dedi.

"Süpermarket kategorisi 5 kat büyüdü"

Emre Ekmekçi, Türkiye'de pandemi etkisiyle tüketicilerin e-ticarete alıştıklarını belirterek, "Geleneksel olarak elektronik, tekstil ve beyaz eşya tarafında online alışverişe her zaman talep var. Tüketiciler, özellikle kasım ayında yapılan kampanya dönemlerinde yılda bir kez alınabilecek elektronik ve beyaz eşya ürünlerini almayı tercih ediyor. Ancak bu yılın kasım ayı kampanyalarının değişik yıldızları oldu. Okulların bu dönemde yeniden kapanmasıyla ev ve ofisteki tüketimlerde çok ciddi artış yaşandı. Bu yılın lideri tabii ki süpermarket kategorisi oldu. Mart ayından bu yana geçen yıla göre 5 kat büyüme gösteren süpermarket kategorisi en büyük artışla liderliği aldı. Bu yıl için 30 milyar TL'lik bir hedef var. Yıl sonunda bu rakamı yakalayacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Tüketicilere güvenli alışveriş konusunda tavsiyeler

ETİD olarak e-ticaret alanında güvenlik konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Hacim arttıkça problem sayısı da artabiliyor. Bu gibi durumlarda bazen pazar yerlerindeki e-tüccarlar bilmeyerek hatalı işlemlere imza atabiliyor. Ancak problem tespit edildiğinde hızla düzeltilip tüketicinin mağduriyeti ortadan kaldırılıyor. Bilerek ve kötü niyetle yapılmış bir işlem tespit edildiğinde ise o sanal pazar yerinde mağazası bulunan kişiler hızla kara listeye alınıyor. Gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanıyor. Bu gibi durumlarda tüketicinin doğrudan platformla iletişime geçmesi ise süreci hızlandıracaktır. Kötü niyetli satıcılar hakkında her erken şikayet platform için de olumlu olacaktır. Nasıl kötü niyetli satıcılar varsa aynı şekilde kötü niyetli müşteriler de var. Ancak tüm bunlara karşı son zamanlarda e-ticaret platformları gerekli önlemleri alıyor. Bu önlemler, yaşanan sorunlar karşısında sürekli geliştiriliyor. Bu platformlarda satış yapacak tüccarlar sanal mağazalarını açmadan önce ön incelemeden geçiyorlar. Bütün ticaret sicillerine bakılıyor. Her ne kadar satıcı ile alıcı arasındaki bu işlemlerde platformların yasal olarak bir garantör görevi olmasa da satıcının kötü niyetli davranma ihtimali sürekli olarak denetleniyor. Platformlar bu denetimler sonucunda e-tüccarlara caydırıcı cezalar kesebiliyor.

Tüketicilere güvenli alışveriş konusunda bazı tavsiyeler verebiliriz. Tüketicilerin kanallarda alışveriş yaparken mutlaka kendilerine mesafeli satış sözleşmesi sunulduğuna dikkat etmeleri ve satıcıdan muhakkak fatura talep etmeleri gerekiyor. Yeni tanışılan bir e-ticaret sitesinin güvenilir olup olmadığından emin olmaları için de web sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına ve ödeme ekranında http:// yerine https:// yazdığına dikkat etmeleri gerekir. Alışverişleri daima 3D ödeme ile yapmak, e-ticaret sitelerini iyice araştırmak, kullanıcı yorumlarını ve şikayetlerini okumak da faydalı olacaktır."

Pandemi döneminde e-ticaret alanında hiç deneyimi olmayan küçük ölçekli işletmeler ve online alışveriş yapmayan tüketicilerin de alışverişlerini internete taşıdığını aktaran Ekmekçi, "Pandemi nedeniyle hem fiziksel kanalda hem de dijital kanalda satış yapan KOBİ'lerin yüzde 63'ü fiziksel kanallarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle ciro düşüşü yaşadı. Dolayısıyla dijital kanalda satışları olmasaydı bu KOBİ'lerin yaklaşık yarısı için ciro düşüşü yüzde 50 daha fazla olacaktı. Sektörde kazançlı çıkacak diğer oyunculara baktığımızda, dijital kanal operasyonlarını fiziksel mağazalarından ayrı olarak yürüten ve salgın öncesinde dahi dijital kanallarının cirolarındaki payı yüksek olan omnichannel oyuncular öne çıkıyor." diye konuştu.

"e-ticaret pandemi sonrası da büyüyecek"

Emre Ekmekçi, e-ticaretin artmasıyla geleneksel alışveriş yöntemlerinin zarar göreceğine dair endişeler olduğuna işaret ederek, geleneksel ve e-ticaretin birlikte yürüyeceği sistemleri başarı ile yürüten sektör temsilcileri olduğunu, bu sayının önümüzdeki dönemde artacağını söyledi.

Pandemi sonrası da sektördeki büyümenin ve yatırımların aynı şekilde devam edeceğini düşündüklerini aktaran Ekmekçi, "Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşların alışveriş davranışlarının değişerek online alışverişe ve online işlemlere geçişi bu süreçte hızlanarak büyüme gösterdi. Bu büyüme sürecinin yine tüketici talepleri karşısında yapılacak yatırımlarla 2021 yılında 400 milyar lirayı geçmesini öngörüyoruz." dedi.



