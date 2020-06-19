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Teknoloji
Haber Giriş: 19.06.2020 - 06:47,Son Güncelleme:

e-Fatura’ya ilk defa geçeceklere önemli uyarı

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e-Fatura’ya ilk defa geçeceklere önemli uyarı
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Her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere özel geliştirdiği ticari yazılım ve e-dönüşüm çözümleri sunan Mikro Yazılım, KOBİ’lere destek vermeyi hedefliyor. Binlerce KOBİ’nin kullandığı Mikro Run’ı buluta taşıyan şirket, e-Fatura’ya geçişte kendi çözümünü sunuyor.

Bulut tabanlı yazılımlar mekandan bağımsız bir çalışma sistemi sunduğundan içinden geçmekte olduğumuz dönemde daha çok tercih ediliyor. Mikro Yazılım, Mikro Run Cloud ile Mikro Run ürününü, firmaların e-Dönüşüm alanında ihtiyaç duydukları, eFatura, eArşiv, eMutabakat ve e-SMM gibi hizmetleri de 1 yıllık kullanım ihtiyacını karşılayacak 300 kontörle birlikte sunan bir hizmet. 

Şirket, e-Fatura’ya ilk defa geçeceklerin tüm başvurularında danışmanlık yaparak geçişte büyük kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Müşavire evrakları kolayca gönderme, tahsilat ve ödemeleri hatırlatıcılar ile takip edebilme, bir bakışta şirket ekranı ile tüm şirketi tek bir ekrandan yönetme imkanları sunan platform hakkında konuşan Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Biz hem günümüz şartları hem de müşterilerimizden gelen talepleri dinleyerek ürünümüzü buluta taşıdık. Platform, küçük ölçekteki işletmelere özel geliştirdiğimiz bir çözüm. Eğer firmalar henüz e-Dönüşüm sürecine dahil olmadıysa, tüm bu süreci onlar için Mikro Yazılım ekipleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyor” dedi.

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