E-bebek hack'lendi mi? E-Bebek'ten hacklenme iddiaları için flaş açıklama geldi

Anne ve bebek ürünleri satan e-bebek’in internet sitesine girmek isteyenler hata kodu ile karşılaştı.

Ancak bu mesajı gören bazı sosyal medya hesapları, sitenin hack'lendiğini ve bu nedenle işlem yapılamadığı iddialarını ortaya attı.

İddialar sonrasında hem e-bebek’in internet adresinden hem de resmi sosyal medya hesaplarından konuya yanıt verildi.

e-bebek'tan açıklama geldi

İddialar sonrasında e-bebek'ten yapılan açıklama ise şöyle:



“Değerli Bebeveynimiz, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına bazı güncellemelere ihtiyacımız var. Bu durumun kısa sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz, biz de sizden uzak kalmak hiç istemiyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere”



