E-bebek hack'lendi mi? E-Bebek'ten hacklenme iddiaları için flaş açıklama geldi
E-Bebek hacklendi iddiaları, öğle saatleri itibariyle pek çok kişinin gündeminde yer aldı. Bebek ürünleri satan online platform e-bebek'in hack'lendiği iddia edildi. Siteye bir süre erişim sağlayamayan kullanıcılar nedenini merak ederken, sosyal medyada paylaşılan bazı mesajlarda e-bebek'in hack'lendiği iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili e-bebek yönetiminden açıklama geldi.
Anne ve bebek ürünleri satan e-bebek’in internet sitesine girmek isteyenler hata kodu ile karşılaştı.
Ancak bu mesajı gören bazı sosyal medya hesapları, sitenin hack'lendiğini ve bu nedenle işlem yapılamadığı iddialarını ortaya attı.
İddialar sonrasında hem e-bebek’in internet adresinden hem de resmi sosyal medya hesaplarından konuya yanıt verildi.
e-bebek'tan açıklama geldi
İddialar sonrasında e-bebek'ten yapılan açıklama ise şöyle:
“Değerli Bebeveynimiz, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına bazı güncellemelere ihtiyacımız var. Bu durumun kısa sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz, biz de sizden uzak kalmak hiç istemiyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere”
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