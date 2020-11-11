Dynabook'tan 1 kilodan hafif ikisi bir arada bilgisayar

Intel'in 11. Nesil 10 nm dört çekirdekli Intel Core i5 ve i7 işlemcilerinin 28W varyantlarıyla donatılan X30W-J, yüksek depolama ve bellek seçenekleriyle kutusundan çıkıyor. Cihaz, 4266 MHz 32 GB'ye kadar çift kanallı LPDDR4x bellek ve PCIe SSD depolama (1 TB'ye kadar) desteğine sahip.

16 saate kadar kullanım olanağı sunan ürün, hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada yüzde 40'a kadar şarj olabiliyor. Anında açılma özelliği sayesinde, yüz ve parmak izi aktivasyonu ile cihaz bir saniyenin altında bir sürede hızla uyku modundan çalışma moduna geçebiliyor. X30W-J, fikirlerin yazıya dökülebilmesi için 5 farklı dönüştürme moduyla kolayca bir tablet haline gelebiliyor. Windows Ink Workspace ve isteğe bağlı AES stylus kalemiyle kağıt ve kalemi aratmıyor. Kalem kullanıldığında, tuşlara yanlışlıkla basılmasının önlenmesi için klavye otomatik olarak devre dışı kalıyor.

Cihazda Intel 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1 modülü bulunuyor. Hareket halinde bağlanabilirlik için cihazın isteğe bağlı LTE seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca, hızlı şarj olanağı sağlayan Thunderbolt 4 destekli iki USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Buna ek olarak, çevre birimlere kolayca ve hızlı bir şekilde bağlanabilmesini sağlayan hızlı şarj ve Thunderbolt 4 destekli iki USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Full HD Sharp IGZO mat dokunmatik ekranıyla gelen ve düşük güç harcamasıyla 460 NIT yüksek parlaklık sunan ürün, AES kalem desteğine sahip.

989 gram ağırlığındaji X30W-J, 17,9 mm magnezyum alaşımı kasasıyla çeşitli MIL STD 810G testlerini tamamladı. Diğer yandan ürünün Airflow soğutma sistemi ve yeniden tasarlanan plastik ayakları daha fazla soğutma ve stabilite sunuyor.

Portégé X30W-J 2020 Kasım ayında satışa sunulacak.





