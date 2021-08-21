Düzeltme İşareti Nedir, Görevleri Nelerdir Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle Düzeltme İşareti Yapımı

Düzeltme işareti çoğunlukla sesli harflerde kullanılır. Bu harfler sırasıyla 1- A 2- İ



3- O 4- U

Düzeltme İşareti Nedir?

Düzeltme işareti sözcüklerde yer alan bazı sesli harflerin daha ince ya da uzun okunmasını sağlayan işarettir. G, k ve l harflerinin daha ince okunmasını sağlayan bu işaret (^) şeklinde gösterilir.

Düzeltme İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Farsça ve Arapça dışında Fransızca ve Latince gibi Avrupa dillerinde de kullanılan düzeltme işareti, sesli harflerin daha uzun ve ince okunmasını sağlar. Örneğin hala kelimesi babanın kız kardeşi demektir. Zarf tümleci olan Hâlâ ise henüz anlamına gelir.

Eski Türkçe bir sözcük olan alem bayrak anlamına gelirken, dilimize Arapçadan geçmiş olan âlem ise, kainat demektir. Düzeltme işareti eş sesli kelimelerin birbirinden ayrılmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır.

Gazel ve kaside türündeki manzum eserlerde de düzeltme işareti sıklıkla kullanılmıştır. Aruz vezniyle yazılan bu şiirlerde, düzeltme işareti dizelerin daha ahenkli bir şekilde okunmasını sağlar.

Klavyede Düzeltme İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede düzeltme işaretinin nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Düzeltme işareti yapmak için öncelikli olarak Caps Lock'un altında yer alan Shift ve 3 tuşuna aynı anda basılmalıdır. Daha sonra yazılmak istenen harfe tıklanır.

Örneğin önce shift ve 3 tuşuna sonra A harfine basılırsa, harf Â şeklinde yazılır.