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Teknoloji
Haber Giriş: 29.05.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Dünyanın gözü SpaceX'in fırlatacağı rokette

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Uzun süredir beklenen uzay yolculuğu maalesef ertelendi. NASA, SpaceX roketinin fırlatılışının kötü hava şartları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. İlk astronotlu SpaceX roketinin Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuk, 16 dakika kala şimşek tehlikesi nedeniyle cumartesi gününe ertelendi. Peki bu yolculuk neden bu kadar önemli? Neden tüm dünyanın gözü SpaceX roketinin fırlatılma anına çevrildi? Bu kapsamda konuğumuz İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı ve Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALİŞ...

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