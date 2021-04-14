Dünyanın en büyük sayısı kaçtır ve nedir? Bilinen en büyük sayı Googolplexianth

Dünyanın en büyük sayısının bir insanın sayarak bitirmesi bir yana, insanlık tarihinde yaşamış olan tüm insanlar sadece sayarak hayatlarını sürdürseler yine de bitiremeyecekleri bir sayı türü Googolplexianth'dir.

Dünyanın En Büyük Sayısı Kaçtır?

Dünyanın en büyük sayısı nedir sorunun merak uyandıran cevabı Googol’un bir üst sayısı olan Googolplexianth'dir. Googol’da sayının 10 üzeri 100'dür. Ancak Googolplex’te bu sayı 10 üzeri Googol'dur.

Dünyanın En Büyük Sayısı Nedir?

Dünyanın en büyük sayısı olarak bilinen sayısı Googolplexianth olarak karşımıza çıkmaktadır. Googol’da sayının 10 üzeri 100 olup Googolplex’te ise bu sayı 10 üzeri Googol olarak varlık göstermektedir. Bu durumda 10 üzeri Googol ise 10 üzeri 10 üzeri 100 olmaktadır. Böylesi inanılmaz büyüklüğe sahip olan bir sayıyı ise insan beyninin alması elbette hiç kolay olmayan bir iştir.

Googolplex sayısı, evrenin tamamında mevcut olan parçacıkların, yani milyarlarca galaksinin içerisinde var olan gezegenlerin, yıldızların, asteroidlerin tümünün içerisinde bulunan atomların, kısacası var olan her şeyin toplam sayısının 10 üzeri 77 - 10 üzeri 82 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Bunun anlamı ise Googolplex sayısı bir kenarda dursun Googol sayısı dahi evrenin tümünde mevcut durumda olan parçacıkların tamamından çok daha fazladır. Yeni, Googolplex’in sayı değeri değil, 1’den sonra konulmuş olan 0’ları dahi evrende var olan parçacıklardan daha fazla durumdadır.

Bilinen En Büyük Sayı Googolplexianth

Bilinen dünyanın en büyük sayısı olan Googolplexianth 450 basamaklı bir sayıdır. Googolplex, günümüzde bilinen çok büyük bir sayı olan Googol’dan çok daha büyük olan bir sayıdır. 1 rakamının ardından googol tane sıfırın gelmiş olduğu bir sayı niteliğine sahip bulunan googolplex öylesine büyük bir sayıdır ki bir kağıt şerit üzerine yazılabilir olsaydı, üzerine googolplexianth sayısının mevcut olduğu o kağıt bilinmekte olan evrene kesinlikle sığmazdı. Bu bakımdan insan aklının inanılmaz ölçüde algılamakta zorlanacağı büyüklüğe sahip durumda olan bir sayı olma özelliği taşımaktadır

İngilizce dilinde adı olan en büyük sayı googolplex olsa da, bu sayı bile mevcut olan en son sayı olmaktan uzak kalmaktadır. 10 üzeri Googolplex sayısı, 10 üzeri 10 üzeri 100= Googolplexian sayısı ile milyarlarca paralel evren var olmuş olsa dahi onların da tüm parçacıklarını içerisine alabilecek büyüklüğe sahip bir sayı olma özelliğine sahiptir.