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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 17.06.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Dünya ve Venüs aynı fotoğraf karesine girdi!

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Dünya ve Venüs aynı fotoğraf karesine girdi!
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ABD Havacılık ve Uzay Ajasının keşif aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını çekti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajasının (NASA) gezginci aracın 5 Haziran'da gün batımı sırasında Mars'tan çektiği gökyüzü fotoğraflarını yayımladı.

Curiosity'nin çektiği iki fotoğrafta, Dünya ve Venüs küçük parlak noktalar halinde görülebiliyor.

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne indi.

Gezginci robot, 8 yıldır devam eden keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

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