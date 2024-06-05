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Dünya Çevre Günü’nde tekno atıklar için ‘geri dönüşüm’ çağrısı

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#Turkcell#Ali Taha Koç#Dünya Çevre Günü
Dünya Çevre Günü’nde tekno atıklar için ‘geri dönüşüm’ çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 14:15

Dünya Çevre Günü kapsamında konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5-14 Haziran tarihleri arasında tekno atıklarını eğitime dönüştürmeleri için herkesi Turkcell İletişim Merkezleri’ne davet etti. Koç, bu geri dönüşümden elde edilecek gelirin TÜBİSAD’ın deprem bölgesinde kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfı projesine aktarılacağını söyledi.

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2019 yılından bu yana TÜBİSAD ve TEGV ile birlikte; 35 tondan fazla teknolojik atığın geri dönüştürmesiyle yüzlerce öğrencinin nitelikli eğitimine katkı sağladıklarına dikkat çeken Ali Taha Koç; “Bu yıl Dünya Çevre Günü'nü özel bir çalışmayla kutluyoruz. 5-14 Haziran tarihleri arasında Turkcell İletişim Merkezleri’ne getirilecek teknojik atıkların geri dönüşümünden elde edilecek geliri, TÜBİSAD’ın deprem bölgesinde kurduğu ‘Teknolojik Eğitim Sınıfı’ projesine aktaracağız” dedi.

Dünya Çevre Günü’nde tekno atıklar için ‘geri dönüşüm’ çağrısı
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç

Şirket ayrıca, ‘Tekno Atıkları Eğitime Dönüştür’ projesine katkı sağlayan herkese Pasaj’da geçerli 250 TL hediye çeki tanımlayacağını ve her bir atık için projeye 250 TL ilave bağış yapılacağını duyurdu. Bu kampanya kapsamında tekno atık getiren her 100’üncü kişiye ise 7.500 TL’lik hediye çeki tanımlanacağını açıkladı.

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#Turkcell#Ali Taha Koç#Dünya Çevre Günü

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