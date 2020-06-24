Dronlar, temassız denetimlerle dijital dönüşümü hızlandırıyor

Santa Monica merkezli DroneBase şirketi kurum ve kuruluşlara ekonomik, güvenilir ve verimli bir şekilde hava verileri sağlıyor. DroneBase bu hizmetleri sayesinde farklı sektörlerden birçok şirketin insansız hava araçlarıyla faaliyetlerine devam etmelerine de yardımcı oluyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Dan Burton, teknolojinin ekonomi için önemli bir rol oynadığını belirterek: "DroneBase'in sağladığı temassız inceleme sayesinde bir tesise ayak bile basmadan insansız hava araçlarıyla alan denetimi gerçekleştirebiliyoruz. dedi.

DroneBase gibi şirketler tarafından sağlanan bu temassız denetim hizmetleri özellikle mülk yönetimi, sigorta ve emlak sektörlerine fayda sağlıyor. Bu sektörlerde geleneksel yüz yüze satış ve müşteri hizmetleri oldukça önemli. Sosyal mesafe tedbirleri göz önüne alındığında, şirketler teknoloji tabanlı operasyonlara yönelerek insansız hava araçlarını kullanmayı tercih ediyorlar.

Ev Satın Almak İsteyenlere Dijital Yolculuk

Emlak sektörü de pandemiden dolayı zor zamanlardan geçiyor. Küresel ekonomik ve belirsizlik birçok ülkede emlak satışlarını da etkiledi. Fiziksel etkileşime ve yüz yüze iletişime dayanan geleneksel gayrimenkul satış süreci bu dönemde iki taraf için de risk oluşturuyor. Emlakçılar da bu sorunu bertaraf etmek ve temassız, güvenli müşteri iletişimi sağlamak için dron teknolojisini kullanıyor.

Havadan görüntüleme potansiyel alıcılara heyecanlı bir deneyim sunuyor. Dronlar tarafından yakalanan yüksek çözünürlüklü görüntüler, mülke ait bütün ayrıntıları alıcıya gösteriyor. Dronlar bu deneyimi 360 panorama, 3D model veya 4K video gibi birçok farklı versiyonda sunulabiliyor.

Burton konuyla ilgili:"Birçok emlakçı ve mülk yöneticisi, satış listesi oluşturmak veya binaların altyapısını incelemek için dron teknolojisini zaten kullandı. Artık bu teknoloji, 'sanallaştırma' için çok faydalı çünkü dronlar emlak sektörü çalışanlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerekli bütün görüntüler, videolar ve verileri toplamasına olanak sağlayabiliyor. " diyor.



Verimli Mülk Analizi

ABD'deki birçok eyalet virüs karşıtı katı izolasyon politikaları uyguladı. Bu politikalar da emlak satış süreçlerinde bazı zorluklara yol açtı.

DroneBase'e göre, dronlar sahada geçirilen süreyi geleneksel analiz yöntemlerine kıyasla % 40 oranda azaltıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor.

New York merkezli perakende yatırım şirketi Brixmor Property Group da operasyonel süreçlerini yönetmek için son iki yıldır dron teknolojisini kullanıyor. Şirket, dijital ,iki boyutlu ortomozaik haritaları kullanıyor.

Doğru Hasar Tespiti

Olası bir sel veya yangında, emlak sigortası şirketlerinin izlemesi gereken bazı prosedürler bulunuyor.

Dronlar mülklerin genel durumlarının tespiti için kolayca kullanılabilen, depolanabilen ve ihtiyaç olduğunda paylaşılabilen görüntüler sağlıyor. Görüntüler; sigortacıların çatı şartlarını tespit etmelerine de yardımcı oluyor. Koronavirüs sürecinde bu gibi görevler geleneksel yöntemlerle yapıldığında müfettişler için tehlike arz ediyor.

20'den fazla eyalette faaliyet gösteren, Ohio merkezli Central Insurance Companies (Merkezi Sigorta Şirketleri) şirketlere çoklu sigorta hizmetleri sunuyor. Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve topladığı verileri sürekli iyileştirmek için çalışan Central Insurance Companies de DroneBase'i tercih etti.

Mülk Denetimlerini Yeniden Şekillendirmek

Ticari dron uygulamaları erişilebilir hale geldikçe, şirketler dronları operasyonel süreçlerine entegre etmenin çeşitli yollarını keşfediyor. İşletmeler; Covid-19 salgınının yarattığı zorlukların üstesinden gelmek ve müşterilere kaliteli hizmet sunmaya devam etmek için dronları kullanarak farklı çözümler üretiyor.

İnşaat sektöründe de oldukça yaygın olarak kullanılan dronlar; müşterilerin kaliteli hizmet talebini karşılamak amacıyla sektörlere verimlilik, maliyet, kolaylık açısından katma değer kazandırmaya devam edecek.



