Drone'lar hayatımızı nasıl değiştiriyor?

Birçok farklı uygulamada kullanılan dronların aslında ilk amacı ‘veri toplamak’. Dronlar; şirket ve kuruluşların veri ve bilgiye en hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve kaliteli bir şekilde ulaşabilmelerine yardımcı oluyorlar. Dron teknolojisi; teknolojiyi götürdüğü yer açısından dördüncü sanayi devriminin ilk başarı hikayesi örneği olabilecek özelliklere sahip.Dronlar; yapay zeka, otomasyon ve verilerle şirket ve organizasyonların daha etkin kararlar vermesine yardımcı olurken, verimliliği de artırıyor.

İlk dönemlerini yaşayan dron teknolojisi ve kullanım alanları henüz başlangıç niteliğinde. Ufukta birbirinden heyecan verici gelişmeler var. Şirket ve kuruluşların kendine özel dron programını kurması ve kullanmaya başlaması için oldukça doğru zaman.

Çok yönlü veri toplama

Dron operasyonlarını belirleyen platformlar; yük taşımacılığı, yazılım ve regülasyon alanlarında sürekli gelişerek çok yönlü veri toplama olanakları ekosistemini yarattı. Dronları birbirinden farklı teknolojiler için ortak bir platform olarak görmek oldukça önemli. Farklı veri noktalarını yakalayarak çeşitli paydaşlar için eyleme geçirilebilecek türde veri setleri oluşturuyor ve bunun için bulut işleme ve bilgi işlemden yararlanıyor.

Dronların başlıca iki görevi var. İlki, yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoların yakalanması. Yakalanan bu içerikler; pazarlama materyalleri oluşturmaktan, endüstriyel alanda kullanımlarına kadar birçok farklı amaca hizmet ediyor.

İkincisi; LiDAR ve termal, çok bantlı görüntüleri içeren verilerin toplanması. Toplanan bu veriler; inşaat, toprak işleri ve tarım alanlarında haritalar ve modeller oluşturmak veya acil durumlarda müdahale ekiplerine hayat kurtarıcı bilgiler sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Dron tabanlı çözümlerin çok yönlülüğü yalnızca taşıma kapasitesi ve uygulama türüyle de sınırlı değil. Sektöre güç veren, sürekli gelişmekte olan dron platformları kendi içlerinde doğal bir esnekliğe de sahip.

Bağımsız uçuş ve yazılımsal ilerlemeler sayesinde artık düşük irtifadan veri toplama da hiç olmadığı kadar kolay hale geldi. Bu uçuşlar reaktif ve proaktif bir şekilde önceden belirlenmiş uçuş rotasını gerçekleştirebiliyor.

Dron ve veriler operasyonları iyileştirmek için elele verdi

Enerji, inşaat, madencilik, kritik altyapıdan tarıma kısıtlı marjlarla faaliyet gösteren farklı sektörlerde verimlilik oldukça önemli.

Çiftçiler, mühendisler ve mimarlar dron sayesinde toplanılan veriler yaratılan ortomozaik haritalar sayesinde daha doğru bilgilere erişerek doğru aksiyonlar alabiliyor. Enerjiden sigorta sektörüne kadar bakım ekiplerindeki denetlemelere de dronlar süreçte oluşabilecek riskleri azaltarak yardımcı oluyor.

Dronların iş hayatının geleceğinde oynayacağı rol artık yadsınamaz halde. Farklı kuruluşlar; iş akışları kısaldıkça ve manuel süreçler otomatik hale gelip direkt olarak gökyüzünde depolandıkça daha hızlı bilgi topluyor.

Sonuç olarak dron teknolojisinin önemini keşfetmeyen organizasyonlar ve şirketler gelecekte rakiplerinden geride kalacak gibi görünüyor. Sürekli gelişen dijital dünyada ‘yenilik’ başarıya ulaşmanın anahtarı haline geldi.

Dron progamını oluşturmak için aşağıdaki kılavuzu yüklemek iyi bir başlangıç. Endüstri liderlerinin dronlarla yapabildikleri ve bunların amaçlarınızla ne kadar örtüştüğünü görmek kişiye kendi dron programını oluşturmada doğru yol gösterir.