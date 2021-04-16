Drone rehberi: Size en uygunu hangisi?

Bir dönemin askeri amaçlı kullanılan uzak mesafeli gözlem aracı drone’lar bugün tarımdan turizme dizi çekimlerinden belgesellere kadar pek çok alanda tercih ediliyor. Ürün popüler oldukça kullanmak isteyenlerin sayısı da buna paralel hızla artıyor. Öyle ki eskiden uçurtma uçuran çocukların yerini bugün drone uçuran çocuklar almış durumda.

Ancak tıpkı diğer elektronik cihazlarda olduğu gibi drone uçurmak için de dikkat edilmesi gereken birçok püf noktası var: En iyi drone nasıl anlaşılır? Başlarken nasıl bir drone almak idealdir? Uçuş mesafesi ve görüntü kalitesi ne olmalıdır?

MediaMarkt Türkiye, bu popüler cihazı satın alırken merak edilenleri sizler için listeledi.

Hangi amaçla alacağınıza karar verin

Drone’lar iki kategoriye ayrılıyor. Ticari dronelar ve hobi amaçlı dronelar. Ticari amaçlı dronelar daha profesyonel çekimlerin yapıldığı, yüksek görüntü kalitesinin tercih edildiği sinema ve reklam gibi sektörlerde kullanılıyor. Ayrıca dronelar tarım arazilerinin belirlenmesi ve askeri amaçlı da değerlendiriliyor.

Hobi amaçlı dronelar ise kişinin fotoğraf makinesi ya da videonun ötesine geçip daha eşsiz ve etkileyici görüntüler yakalayabilmek için tercih ettiği ürünler. Burada menzil ve uçuş mesafesinden çok görüntü kalitesine bakılıyor.

Eğitim almadan başlamayın

Drone uçurmaya başlamadan önce kısa bir eğitim almanızda fayda var. İlk kez drone uçuracaksanız acemilik geçene kadar defalarca drone’un düşüp parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacağınız için başlarken daha basit bir drone almanızı öneriyoruz. Başlarken 4K görüntü kalitesi ve 30 dakika uçuş mesafesi olan bir cihaz sizin için uygun bir seçim olmayacaktır.

Tabii ehliyet gerektiren drone’lar da var. 500 GR ve üstü tüm ürünlerde ehliyet gerekiyor.

Satın almadan önce uçuş süresini araştırın

Drone alırken uçuş menziline, çekim kalitesine, uçuş süresine, yanında verdiği ekipmanlara ve en önemlisi garantisine dikkat edilmesi önemli. Drone’larda uçuş süreleri 10 dakika ile 30 dakika arasında değişiyor. Uçuş mesafesi ise 100 metreden başlayıp 7 kilometreye kadar çıkıyor.

Her droneda kamera var mı?

Dronelardaki en önemli unsurlardan biri de cihazla birlikte gelen kameralar. Ayrıca termal kamera ve taşıma kapasitesi de fiyatı etkileyen diğer unsurlar.

Akıllı telefon veya kumandayla kontrol

Peki tüm drone’lar Android ve iOS cihazlarla uyumlu mu? Giriş seviyesi cihazlarda zaten çoğunlukla telefon ile kontrol var. Üst seviye cihazlarda ise kumanda ile kontrol yapılıyor. Bu cihazların da tamamı akıllı telefonlarla da uyumlu.

Şarjı biterse ne olacak?

Diyelim ki fark etmediniz ve drone havadayken şarj bitti. İşte o zaman işiniz zor. GPS özelliği olmayan bir cihaz aldıysanız drone’un nereye düştüğünü bulmak zor. GPS özelliği olmayan bir cihaz satın aldıysanız sürekli gözünüz ekrandaki şarj göstergesinde olsun. Üst seviye cihazlarda Home Point özelliği sayesinde cihazınızı şarjı azalmaya başladığında geri çağırabilirsiniz. Fakat kendisi direkt geri gelmez, çağırmanız şart.

299 liradan başlıyor

Drone’lar özelliklerine ve yanındaki ekipmanlara göre fiyatlandırılıyor. Başlangıç seviyesindeki drone’lar 299 liradan başlıyor. Fiyatlar cihazın yetkinliğine ve kullanım amacına göre 21 bin 199 liraya kadar çıkıyor.