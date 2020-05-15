Driver nasıl bulunur? Ücretsiz en iyi driver bulma programı önerisi

Bir donanım parçasının bilgisayar tarafından uyumlu çalışması sürücü yani yazılımlara bağlıdır. Bu konuda etkin şekilde bağlantı kurabilmek adına doğru sürücüyü bulmak çok önemlidir. İhtiyacınız olan sürücüye ulaşabilmek için ise yapmanız gereken bu konuda özel programları değerlendirmektir. Üstelik tamamen ücretsiz ve en iyi programlar internet üzerinde yer alıyor. Şimdi listelenmiş olan bu programlar arasından ihtiyacınıza bağlı olarak seçim gerçekleştirebilirsiniz.

Driver Nasıl Bulunur?

Bilgisayara en iyi sürücü yüklemek ve bunu aynı zamanda güncellemek büyük öneme sahiptir. Bilgisayar adına doğru sürücüyü (driver) bulabilmek için ise özel programlar kullanılmalıdır. Bu programlar güvenli şekilde kurulabilir ve çalıştırılmak suretiyle ihtiyaç duyulan sürücü ortaya çıkarılabilir. Özellikle bilgisayar içerisindeki programları kolayca bulan bu ücretsiz yazılımlar, güncelleme ve yedekleme almak için özel bir olanak tanımaktadır.

Ücretsiz En İyi Driver Bulma Programı Önerisi

Bilgisayarlar konusunda henüz yeni olan kişiler dahi ücretsiz en iyi driver bulma programı sayesinde, gerekli olan sürücülere rahatlıkla ulaşma şansı elde edebilmektedir. Böylece bilgisayar içerisindeki sürücüler bulunabilir; güncelleme ya da yedekleme sorun yaşanmadan gerçekleşebilir. Bu konuda ücret ödemeden rahatça değerlendirecek pek çok farklı program bulunmaktadır.

Driver Genius Professional

Bilgisayarda yüklü olan sürücüleri kolay şekilde bulma imkanı Driver Genius Professional ile sağlanabilir. Bu sayede mevcut sürücüler adına yedekleme ve güncelleme sağlamak mümkün. Böylece bilgisayar ile programlar arasında bağlantı kurarak etkin şekilde çalışmasına olanak verebilirsiniz.

Easy Driver

Güncelleme programı olarak easy driver güvenli şekilde kullanılabilir. Bilgisayarda bulunan tüm sürücüleri bulmak suretiyle mevcut sürücülerin son versiyonlarını güncelleme olanağı tanımaktadır. Diğer yandan sadece güncelleme değil aynı zamanda yedekleme imkanı da sunuyor.

IObit Driver Booster

Bilgisayarda yer alan sürücülerin otomatik olarak güncellenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak eski sürücülere dönme şansı da bu program ile ele alınabilir. Günümüzde şu an Windows 10'da desteği gelmiş şekilde değerlendirmeniz mümkün. Üstelik kullanışlı ve basit ara yüzü ile beraber Türkçe dil desteği üzerinden kullanım imkanı tanımaktadır.

Drivermax

İnternet üzerinden sürücüleri aramaya gerek kalmadan, drivermax ile güncelleme imkanı elde etmek mümkün. Program otomatik olarak kendisi sürücüleri bulunmak suretiyle güncelleme ve yedekleme yapmaktadır. Üstelik bilgisayarda yedekleme ile beraber arzu ettiğiniz zaman, diğer eski sürücüleri dönüş yapma şansı destekleniyor.

Güvenli şekilde bu programlardan herhangi birini değerlendirebilirsiniz. Bütün bu yazılımlar Windows destekli olarak uyumlu şekilde kullanım potansiyeli teşkil etmektedir. Üstelik tamamen ücretsiz olan bu en iyi sürücü bulma programları, kullanışlı ara yüzü ile beraber rahatlıkla değerlendirme şansı tanıyor.