Draven Counter (Ct) - Draven Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
League of Legends bilindiği gibi farklı pek çok karaktere sahiptir. Bu karakterlerin güçlü olduğu kadar zayıf oldukları rakipleri bulunmaktadır. Bunlar yanında birbirlerine uyumlu olan şampiyonlar da mevcuttur. Draven buı karakterlerden birisidir. Peki Draven Counter güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri nelerdir? Sizlere Draven hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik.
Draven pek çok League of Legends şampiyonlarından birisidir. Noxus'ta hesapverenler olarak bilinen savaşçılar kanların döküldüğü arenalarda yüzleşmektedirler. Fakat Hiçbiri Draven kadar Rağbet görmemektedir.
Draven Counter Karşı Güçlü Rakipleri
Draven kendi mükemmelliğine karşı hayran bir karakterdir. Adını imparatorluğun her yerine duyurduğundan emin olmak ister. Bunun için yenmesi gereke kim varsa yeneceğine ant içmiştir. Tüm karakterle karşı olan güçlü veya zayıf karakterler bulunmaktadır. Draven'a karşı güçlü rakipleri şunlardır:
- Varus
- Thresh
- Blitzcrank
- Nami
- Caitlyn
- Quinn
Draven Counter Karşı Zayıf Rakipleri
İmparatorluğun her yerine adını haykırmak için herkes ile savaşan Draven'a karşı güçlü rakiplerinin yanı sıra zayıf rakipleri de bulunmaktadır. Draven'a karşı olan kötü rakipleri aşağıda listelenmiştir:
- Ezreal
- Vayne
- Jinx
- Lucian
- Tristana
- Ashe
Draven Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
League of Legends'ın yetenekli şampiyonlarından olan Draven pek çok yeteneğe sahiptir. Bu yetenekler şunlardır:
- Draven canavar veya kule öldürdüğü zaman ya da bir dönen balta yakaladığı zaman izleyen herkesin hayranlığını kazanır.
- Draven'ın bir sonraki saldırısı hasarlar verir. Balta hedefi havaya atar ve Draven onu yakalar ise otomatik bir şekilde başka bir dönen baltayı hazırlar. Böylelikle Draven iki dönen baltaya da sahip olabilir.
- Draven'ın saldırı hızı ile beraber hareket hızı artar. Hareket hızı ikramiyesi ise süresi geçtikçe azalmaya başlar. Fakat bir dönen balta yakalamak Adrenalin Sele'nin bekleme süresini tazeler.
- Draven baltaları fırlatarak hedefe fiziksel zarar verir. Onları kenara savurur. Böylece hedefler yavaşlar.
- Draven her birime vurduğu zaman fiziksel zarar verir. Bunu iki büyük balta fırlatarak yapmaktadır. Ölüm pervanesi yavaş bir şekilde yer değiştir. Bir düşman şampiyonuna çarptıktan sonra ise Draven'e geri döner.
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