Draven Counter (Ct) - Draven Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Draven pek çok League of Legends şampiyonlarından birisidir. Noxus'ta hesapverenler olarak bilinen savaşçılar kanların döküldüğü arenalarda yüzleşmektedirler. Fakat Hiçbiri Draven kadar Rağbet görmemektedir.

Draven Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Draven kendi mükemmelliğine karşı hayran bir karakterdir. Adını imparatorluğun her yerine duyurduğundan emin olmak ister. Bunun için yenmesi gereke kim varsa yeneceğine ant içmiştir. Tüm karakterle karşı olan güçlü veya zayıf karakterler bulunmaktadır. Draven'a karşı güçlü rakipleri şunlardır:

- Varus

- Thresh

- Blitzcrank

- Nami

- Caitlyn

- Quinn

Draven Counter Karşı Zayıf Rakipleri

İmparatorluğun her yerine adını haykırmak için herkes ile savaşan Draven'a karşı güçlü rakiplerinin yanı sıra zayıf rakipleri de bulunmaktadır. Draven'a karşı olan kötü rakipleri aşağıda listelenmiştir:

- Ezreal

- Vayne

- Jinx

- Lucian

- Tristana

- Ashe

Draven Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

League of Legends'ın yetenekli şampiyonlarından olan Draven pek çok yeteneğe sahiptir. Bu yetenekler şunlardır:

- Draven canavar veya kule öldürdüğü zaman ya da bir dönen balta yakaladığı zaman izleyen herkesin hayranlığını kazanır.

- Draven'ın bir sonraki saldırısı hasarlar verir. Balta hedefi havaya atar ve Draven onu yakalar ise otomatik bir şekilde başka bir dönen baltayı hazırlar. Böylelikle Draven iki dönen baltaya da sahip olabilir.

- Draven'ın saldırı hızı ile beraber hareket hızı artar. Hareket hızı ikramiyesi ise süresi geçtikçe azalmaya başlar. Fakat bir dönen balta yakalamak Adrenalin Sele'nin bekleme süresini tazeler.

- Draven baltaları fırlatarak hedefe fiziksel zarar verir. Onları kenara savurur. Böylece hedefler yavaşlar.

- Draven her birime vurduğu zaman fiziksel zarar verir. Bunu iki büyük balta fırlatarak yapmaktadır. Ölüm pervanesi yavaş bir şekilde yer değiştir. Bir düşman şampiyonuna çarptıktan sonra ise Draven'e geri döner.