Dr. Mundo Counter (Ct) - Dr. Mundo Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
Dr. Mundo Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri, uyumlu oldukları kimlerdir sizler için araştırdık. Dr. Mundo Counter'a karşı rakip olunduğunda hangi yönleri ile alt edilebileceğini belirledik. Özellikleri, popülerliği ve çok kullanışlı olmasıyla birlikte Dr. Mundo Counter hakkındaki her bilgiye ulaşabilirsiniz.
Dr. Mundo Counter, Zaun'un Delisi olarak da bilinen bir karakterdir. Bir bilim adamı olduğu gibi bir katildir de. Yaptığı cinayetler ve acımasız deneylerle ün kazanan bir karakterdir.
Dr. Mundo Counter Karşı Güçlü Rakipleri
Dr. Mundo Counter, pek çok karaktere karşı güçlü ve yenilmezdir. Jax, Amumu, Renekton ve Singed bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Tryndamere, Maokai, Rammus, Pantheon, Teemo da Dr. Mundo Counter'ın güçlü olduğu ve yendiği karakterlerdendir.
Dr. Mundo Counter Karşı Zayıf Rakipleri
Dr. Mundo Counter güçlü olduğu kadar zayıf da bir rakiptir. Bazı karakterlere karşı gücü yetersizdir. Bu karakterler Olaf, Kog'Maw, Darius, Riven, Trundle, Fizz, Miss Fortuna, Shyvana, Tristana, Aatrox'tur.
Dr. Mundo Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Dr. Mundo Counter, bir bilim adamı olarak fraklı çalışmalarda bulunmuştur. İnsan beyninin acıya dayanıklılığını sağlamış, saldırganlığı arttırmış ve kendini bile denek olarak kullanmıştır. Biçimsiz vücudu ve konuşma tarzı ile herkesi kendine çeken acımasız bir karakterdir.
Dr. Mundo Counter, dövüşçüdür ve fiziksel hasar verir. Yetenekleri Adrenalin Akışı, Mikroplu Satır, Alevli Istırap, Acısever, Sadizm olarak bilinir. Yeniden can kazanma, hareket hızını arttırma, büyü direncini arttırma ve rakibinden can kazanma yetenekleri bulunur.
Dr. Mundo Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları
Dr. Mundo Counter kendisinden güçlü olan rakiplerin karşısında genellikle kaybeder. Yeterli can alamama, kendi canını rakiplerinden hızlı yenileyememe, hareket hızında yavaş kalma gibi kötü özelliklere sahiptir. Bu özellikleri tolere etmek ve rakiplerle olan yarışları kazanmak mümkündür.
Dr. Mundo Counter Karşı Öneriler
Lol karakterleri tek başına olduğu gibi grup halinde de şampiyon olabilir. Bu sebeple Dr. Mundo Counter'ın yanında yer alacak savaşçılar ile birlikte şampiyon olmak mümkündür.
Dr. Mundo Counter; Akali, Kassadin, Leona karakterleri ile uyumludur. Ayrıca Orianna ve Aatrox da uyum gösterdiği karakterler arasındadır.
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