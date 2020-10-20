Dr. Mundo Counter (Ct) - Dr. Mundo Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Dr. Mundo Counter, Zaun'un Delisi olarak da bilinen bir karakterdir. Bir bilim adamı olduğu gibi bir katildir de. Yaptığı cinayetler ve acımasız deneylerle ün kazanan bir karakterdir.

Dr. Mundo Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Dr. Mundo Counter, pek çok karaktere karşı güçlü ve yenilmezdir. Jax, Amumu, Renekton ve Singed bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Tryndamere, Maokai, Rammus, Pantheon, Teemo da Dr. Mundo Counter'ın güçlü olduğu ve yendiği karakterlerdendir.

Dr. Mundo Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Dr. Mundo Counter güçlü olduğu kadar zayıf da bir rakiptir. Bazı karakterlere karşı gücü yetersizdir. Bu karakterler Olaf, Kog'Maw, Darius, Riven, Trundle, Fizz, Miss Fortuna, Shyvana, Tristana, Aatrox'tur.

Dr. Mundo Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Dr. Mundo Counter, bir bilim adamı olarak fraklı çalışmalarda bulunmuştur. İnsan beyninin acıya dayanıklılığını sağlamış, saldırganlığı arttırmış ve kendini bile denek olarak kullanmıştır. Biçimsiz vücudu ve konuşma tarzı ile herkesi kendine çeken acımasız bir karakterdir.

Dr. Mundo Counter, dövüşçüdür ve fiziksel hasar verir. Yetenekleri Adrenalin Akışı, Mikroplu Satır, Alevli Istırap, Acısever, Sadizm olarak bilinir. Yeniden can kazanma, hareket hızını arttırma, büyü direncini arttırma ve rakibinden can kazanma yetenekleri bulunur.

Dr. Mundo Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Dr. Mundo Counter kendisinden güçlü olan rakiplerin karşısında genellikle kaybeder. Yeterli can alamama, kendi canını rakiplerinden hızlı yenileyememe, hareket hızında yavaş kalma gibi kötü özelliklere sahiptir. Bu özellikleri tolere etmek ve rakiplerle olan yarışları kazanmak mümkündür.

Dr. Mundo Counter Karşı Öneriler

Lol karakterleri tek başına olduğu gibi grup halinde de şampiyon olabilir. Bu sebeple Dr. Mundo Counter'ın yanında yer alacak savaşçılar ile birlikte şampiyon olmak mümkündür.

Dr. Mundo Counter; Akali, Kassadin, Leona karakterleri ile uyumludur. Ayrıca Orianna ve Aatrox da uyum gösterdiği karakterler arasındadır.