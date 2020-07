Dota 2 için NVIDIA Highlights desteği geldi

Yeni NVIDIA Highlights desteği artık Dota 2’de. Şimdi kullanıcılar, Valve’in ücretsiz oyunu MOBA’yı oynarken oyun anlarını akıllı desen ve görüntü tanımlama teknolojisi sayesinde diledikleri zaman otomatik olarak kaydedebilecek.

Rocket League, Apex Legends, Destiny 2 gibi oyunlara görüntü yakalama özelliğini geçtiğimiz dönemde duyuran NVIDIA Highlights, hızla büyüyen bu listeye Dota 2‘yi de ekliyor. NVIDIA Highlights desteğine sahip tüm oyunlar bu listede bulunuyor.

NVIDIA Highlights desteğinin diğer oyunlara ne zaman ekleneceği ve macOS desteğinin ne zaman hazır olacağı ise çok yakında duyurulacak.



Game Ready on GeForce NOW

GeForce NOW üzerinden en sevilen oyunları anlık oynama imkanı her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready sürücüleri performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Buna ek olarak, eğer oyun RTX destekliyorsa, o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle ve DLSS 2.0 ile oynamak mümkün.

Bu hafta, Epic Games Store’da henüz yayınlanan Rogue Company ve Tacoma'nın yanı sıra Steam’de bulunan Rock of Ages 3: Make & Break kullanıcılarla buluşuyor.



GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar:

Rock of Ages 3: Make & Break (Steam’de yeni oyun)

Rogue Company (Epic Games Store’da yeni oyun)

Tacoma (Epic’te 30 Temmuz’a kadar ücretsiz)

FTL: Faster Than Light (Epic)

Steep (Epic & Uplay)

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE

Subnautica: Below Zero (Epic)

Supreme Commander 2

The Wind Road