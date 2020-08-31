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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 31.08.2020 - 07:24 | Son Güncelleme:

Dört ayaklı yerli robot Arat sahneye çıktı

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Dört ayaklı yerli robot Arat sahneye çıktı
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Bilişim ve robotik teknoloji alanında çalışmalar yapan Akınsoft tarafından kurulan insansı robot fabrikası "AkınRobotics" bu kez dört ayaklı yerli robot 'Arat'ı ortaya çıkardı.

AkınRobotics'in, son çalışması olan 4 ayaklı robot projesi "Arat"ın yeni versiyonu "Arat 3.2"nin kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 25 kilogram ağırlık, 62 santimetre yükseklik, 74 santimetre boy ve 40 santimetre genişliğe sahip Arat'ın 12 adet 27 nm torkunda ve 150 rpm hızında tümüyle AkınRobotics bünyesinde tasarlanıp üretilen motorlardan oluşan eklem yapısı bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Her biri 3 eklemden oluşan 4 bacağı ile dengede kalarak yürüme, yönelme, koşma, basamak çıkma gibi özellikleriyle keşif yapabilmekte. Arat ayrıca esnek hareketlere olanak sağlayan geniş çalışma açısı, IMU (Gyroscope, Accelerometer, Magnetometer) sensörü ile ortama göre çalışan adaptif denge algoritması, darbelere karşı denge koruma algoritması, Wi-Fi joystick ile uzaktan kontrol olanağı, 8 megabit hızında çalışan 'canbus master slave' haberleşme mimarisi gibi birçok özelliğiyle dikkati çekiyor. Üzerinde lityum iyon pil ve 63 sensör bulunan Arat, yeni özellikler eklenerek geliştirilmeye devam ediyor. Yük taşıma özelliğine sahip olan Arat, arazide arama-kurtarma ve taşıma faaliyetlerinde kullanılabilmektedir."

AkınRobotics'in yeni projeleri ile bilime ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceği vurgulandı.

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