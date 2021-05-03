Domain Nedir Ve Ne İşe Yarar? Alan Adı Uzantıları Hakkında Bilgi

Domain, sitenin kalıcı olarak ismini oluşturacak ve farklı satın alma seçenekleri bulunan bir site tasarlama aşamasıdır.

Domain Nedir?

Domain, sitelerin ismini belirtecek olan ve sitenin, depolama alanı olarak kullanılmakta olan bir parçasıdır. Diğer bir anlamıyla ise IP adresi olarak kullanılmakta olan ancak otoriteler tarafından geliştirilmekte olan bir kısmını oluşturur.

Sitelerin oluşturulmasında depolamanın oluşturulması, sitenin ismini ifade edecek olan .com ya da .net gibi seçenekleriyle bir isim oluşturacak alanıdır. Bölgelerin yada ülkelerin bir ismine benzer olarak sitelerin, online sistem içerisinde kimliğini oluşturmaktadır.

Domain seçimleri, SEO uyumları için ve sitenin içeriğine bağlantılı olarak seçilmesi gereken ve güven verecek bir yapıdadır. Sitelerin hazırlanmasında kullanılan ara yüz ya da kurumlar, Domain üzerinde yer alabilmektedir.

Web siteler arasında ismini oluşturan ve arama sonuçlarında görünmekte olan yazı halini oluşturur. Siteler, Domain alımlarında dikkatli bir şekilde uyumlu isimler almaktadır. Aynı zamanda son dönem içinde otorite olmuş, .com şeklinde alınmaktadır.

Google üzerinde IP numarasına karşılık gelen ismin bir ifadesini oluşturan ve sitenin online olarak tanımlanmasını ifade eden bir kısmıdır. Site yapımlarında ya da geliştirilmesinde depolama sisteminin hazırlanması, Domain alınması ve temanın oluşturulması gerekmektedir.

Domain, siteye verilmekte olan ismin IP adresi üzerine kaydedilmesi ile oluşur. Bu sayede sitenin hem görünür kısmını hem de arka planda tanınmasını oluşturur. Bu işlemlerin gerçekleşme aşaması, HOST ve DNS sunucusu arasında geçmektedir.

Domain Ne İşe Yarar?



Domain, sitelerin arama kısmında bulunmasını, site verilerinin Google tarafından oluşturulması ve sonuçlandırmasını sağlamaktadır.

Domain seçimlerinde içeriklerle uyumlu bir ismin belirtilmesi aramalarda önde çıkmak için gereken bir noktadır. Sitenin açık adında uygun bir tanım kullanılması, sitenin gelişimi açısında gerekli noktalardandır.

Domain aynı zamanda karşılık olarak IP adresini ifade eder. Site ziyaretçileri bu IP adresini görmektedir. Sitenin oluşturulduğu depolama alanı da bu şekilde bulunabilmektedir.

Domain, depolama alanı ve arama sistemi içerisinde bir döngü oluşturmaktadır. Domain araması sonrasında arama motoru, siteyi göstermektedir. Ardından depolama alanı vasıtasıyla verilerin görünmesi sağlanmaktadır.

Domain satın alma durumları, domain bilgilerinin sadece bir bireye ya da kuruma ait olmasıyla ilgili bir durumdur. Genel olarak piyasa içerisinde yıllık kiralamalar sağlanmaktadır.

Domain alımlarında yıllık ya da farklı tarihler arasında kiralamanın tekrarı sağlanmaktadır. Kiranın sağlanması halinde alan adı kullanım hakkı, satın alan kimseye ait olacaktır.

Alan Adı Uzantıları Hakkında Bilgi

Alan adı uzantıları, Domain sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır. Kiralama bedeli şeklinde Domain, aylık ya da yıllık bazda kiralanmaktadır. Bu süreç içerisinde Domain kiralama sürecinin yenilenmemesi halinde alan adı ait olmayacaktır.

Alan adı sağlayıcıları, farklı fiyat aralıklarına ve farklı seçeneklere sahiptir. Bir temaya ve alt kodlara sahip sitenin oluşturulması için Domain gerekmektedir. Domain, aramalar için ve SEO uyumu içinde önemli noktalara sahiptir.

Arama sırasında görünmekte olan alan adının ve aramalarda görünen Domain aynı zamanda oluşturulan IP adresini de ifade etmektedir. Sitenin depolama alanı olarak HOST kullanılmaktadır. Bu seçenek, kiralama olarak da kullanılabileceği gibi aynı zamanda kendi bulut sistemleri de kullanılabilmektedir.

Domain seçimlerinde ismin daha akılda kalan özelliklere sahip olması ve Türkçe karakterlerden oluşması, SEO uyumu sağlayacaktır. Domain seçimlerinde ülkeler arası değişimler bulunmaktadır. Özellikle yabancı karakterlerin yer almaması ve özgün bir yapıya sahip olması uygundur.