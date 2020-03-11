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GeriTeknoloji DJI Mavic Air 2 geliyor! İlk görüntüsü internete sızdı
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 11.03.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

DJI Mavic Air 2 geliyor! İlk görüntüsü internete sızdı

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DJI Mavic Air 2 geliyor! İlk görüntüsü internete sızdı
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Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan DJI, drone'larıyla dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline geldi. Şirket, Mavic Pro 2'de gösterdiği başarının ardından bu kez DJI Mavic Air 2 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

DJI, uzun zamandır yeni bir drone modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Nisan ayında piyasaya sürülecek DJI Mavic Air 2’nin görseli bir Twitter kullanıcısı tarafından internete sızdırıldı. 

Bir önceki modeli olan DJI Mavic Air modeli ile yeni DJI Mavic Air 2’nin arasındaki en önemli farkı ise yeni modelin, DJI Mavic kumandasına kıyasla daha büyük olması. Kumandada üç farklı mod seçeneği bulunuyor. Bunlar; Tripod, Sport ve Normal mod. 

DJI Mavic Air 2 geliyor İlk görüntüsü internete sızdı

DJI, geçtiğimiz sene 250 gram ağırlığından fazla olan tüm drone'larda AirSense teknolojisinin kullanılacağını açıklamıştı. AirSense teknolojisinin en dikkat çeken özelliği ise sinyaller aracılığı ile uçak ve helikopterlerin çarpışma rotasında olduklarında uyarılar vererek hava kazalarının önüne geçebilmek. Görseldeki Mavic Air 2’nin arka kısmındaki iki sensör sayesinde 360 derece hava kazalarına koruma görevi üstlenebilecek.  

Nisan’da piyasaya sürülmesi beklenen yeni modelin sızdırılan görüntüsü dışında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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