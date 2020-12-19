DJI kara listeye girdi: Drone'ları tehlikede

Dünyanın önde gelen drone üreticilerinden biri olan DJI, dünya genelinde her yıl milyonlarca drone satışı yapıyor ve birbirinden farklı birçok drone modeline sahip. Ancak şirket, ABD'nin kara listesine girmiş durumda.

Çin merkezli olan DJI, ABD Ticaret Bakanlığı'nın hedefinde. ABD ekipmanı kullanan herhangi bir şirket DJI ile ticaret ilişkisi kurmak istediğinde bundan sonra artık bakanlıktan onay alması gerekecek. Bu başvuruların ne kadarına onay verileceği de merak konusu.

Bu gelişmenin ardından DJI'ın sıkıntıya gireceği görülüyor. Çin ile ticaret savaşında önce Huawei ile ipleri koparan ABD, Google'ı da uzaklaştırmış ve Google servisleri Huawei'den kaldırılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump sonrası bu konuda olumlu bir adım beklenirken DJI'ın da kara listeye girmesi işin rengini değiştirdi.



DJI’ın hangi bileşenleri ABD kaynaklı veya ABD ekipmanı kullanan firmalardan tedarik ettiği tam olarak bilinmese de, özellikle işlemci ve kamera sensörleri konusunda şirketin zora gireceği su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

DJI ile birlikte ABD, Çin merkezli SMIC isimli şirketi de kara listeye aldı.



