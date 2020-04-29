Dizüstü ve mini PC'ler için HyperX'ten yeni nesil RAM

HyperX Impact DDR4, dizüstü veya küçük form faktörlü bilgisayarları tam donanımlı hale getirerek sistem gecikme süresini minimuma indirme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ailenin yeni üyesi 8 GB’dan 64 GB’a kadar kapasiteler sunuyor. AMD Ryzen ve Intel XMP uyumlu Tak-Çalıştır özelliğine sahip olan HyperX Impact DDR4, 3200 MHz’e kadar otomatik hız aşırtma yapabiliyor. Intel’in ve AMD’nin en yeni CPU teknolojilerini destekleyen yeni modül düşük 1.2 voltajı sayesinde kullanıldığı cihazların sessiz ve verimli çalışmasına olanak sağlıyor.

SODIMM performansıyla ön plana çıkan Impact DDR4, bellek performanslarını bir üst seviyeye çıkararak cihazların oyunlarda, çoklu görevlerde ve uzun render işlemlerinde daha fazla güçlü performans sunmasını sağlıyor. Yüksek frekans hızı, yüksek performans, düşük çalışma voltajı ve düşük gecikme değerleriyle iyi bir kombinasyon yakalayan HyperX ailesinin yeni üyesi, Kingston'ın öncülüğünü yaptığı Plug N Play konseptine sahip. BIOS'la uğraşmak istemeyenler için bu konsept kolay bir çözüm sunuyor. BIOS'un izin verdiği en yüksek hızlara kadar otomatik hız aşırtma yapabilen Plug N Play, BIOS'ta bellek ayarlamalarına izin vermeyen bir sistemi olanların belleklerinden daha iyi performans almalarına çözüm sağlıyor.