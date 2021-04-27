Dizüstü bilgisayar fiyatlarında zorunlu artışa gidilecek

İşte yapılan o açıklama:

"Yüksek performanslı dizüstü oyuncu bilgisayarları ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook olarak, sektörümüzün mevcut koşullarına yönelik bu açıklamayı yapma ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz.

Şirketimiz pandeminin ilk günlerinden itibaren yaşanan gelişmeler ışığında birçok önlem almış ve topluma, müşterilerine ve çalışanlarına karşı sorumlu bir şirket olma anlayışıyla üzerine düşenleri hayata geçirmiştir ve her geçen gün önlemlerini arttırmaya devam etmektedir.

Ancak, bugün sadece dünya devi teknoloji markalarını ve sektörümüzü değil, ekonomileri etkileyen başka bir sorunla karşı karşıyayız.

Küresel çip endüstrisinin pandemi sürecinin başından itibaren karşılaşmakta olduğu zorluklar artık, içinde yer aldığımız bilgisayar ve oyun ekipmanları sektörü de dahil, tüm sektörleri etkileyen bir çip krizine dönüşmüştür. 2020’nin ilk aylarında tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklarla başlayan bu süreç, çip üretiminde kullanılan ham maddelerin imalatında yaşanan kesintilerle devam etmiş, çip üretim tesislerinin pandemi döneminde teknoloji ürünlerine yönelik talebin beklenmedik artışına yanıt vermekte zorlanmasıyla ciddiyet kazanmıştır.

Bu durum, dünyanın önde gelen çip üreticilerinin bulunduğu Tayvan’da yaşanan kuraklık sebebiyle çip üretim fabrikalarının ihtiyaç duyulan miktarda su kaynağına erişememesi gibi faktörlerin de etkisiyle küresel bir krize dönüşmüştür. Ayrıca, dizüstü bilgisayarların üretiminde kullanılan lcd ekran panelleri, vram gibi bileşenlerin tedarik süreçlerini de etkilemektedir.

Dünyadaki tüm teknoloji markalarının üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu krizin bir süre daha çözülemeyeceğini ön görüyoruz. Bu bağlamda kamuoyunu, yüksek talebe rağmen düşük üretim karşısında yaşanan bu durumun devam etmesi dolayısıyla önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin maliyetlerinde önemli bir artışa sebebiyet vereceği konusunda önceden bilgilendirme gereği duyuyoruz.

En yeni teknolojileri pazara en erişilebilir fiyatlarla sunma politikasını benimsemiş bir marka olarak, bugüne kadar fiyatlarımızın etkilenmemesi için üstümüze düşen tüm aksiyonları aldık.

Ancak bununla birlikte, kontrolümüz dışında gelişen bu sürecin, ilerleyen dönemde dünya genelindeki tüm üreticiler gibi, Monster Notebook ürünlerinin fiyatlarında zorunlu bir artışa yol açmasını bekliyoruz.

Kamuoyuna şimdiden duyururuz; her zaman müşterisinin yanında olan bir marka olarak tüm kullanıcılarımızın bilgisine sunarız."