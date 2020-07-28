MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDisintegration kısa bir süreliğine ücretsiz oluyor
GeriTeknoloji Disintegration kısa bir süreliğine ücretsiz oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 28.07.2020 - 08:55,Son Güncelleme:

Disintegration kısa bir süreliğine ücretsiz oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Disintegration kısa bir süreliğine ücretsiz oluyor
Abone Olgoogle-news

Son zamanların popüler oyunlarından Disintegration; bu hafta sonu için PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Private Division ve Seattle merkezli bağımsız oyun stüdyosu V1 Interactive; oyun dünyasına yeni tür getiren, bilim kurgu birinci şahıs shooter oyunu Disintegration'ı bu hafta sonu PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da ücretsiz olarak sunacak.

Oyuncular, 30 Temmuz Perşembe gününden itibaren tüm hafta sonu boyunca tüm platformlarda ücretsiz olarak sunulacak oyunda; üç farklı multiplayer oyun modunun her birinde çılgın multiplayer savaşlara katılabilir veya tek kişilik hikayesine deneyimleyebilir.

Disintegration kısa bir süreliğine ücretsiz oluyor

Yeni güncellemeler hazırlanırken, Play For Free Weekend'e katılan oyuncular, Disintegration için yayımlanan en son yamayı da inceleyebilirler: 

• Hem senaryo hem de çok oyunculu modlarda daha hızlı ve daha duyarlı hissiyat sağlayan yeni Gravcycles ayarları

• Okunabilirliği artırmak için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve VFX

• Geliştirilmiş çok oyunculu eşleştirme ve parti yönetim sistemi

• Daha fazla oyun geliştirmesi 

Disintegration; pilotların ve ekiplerinin çeşitli haritalardaki üç farklı multiplayer moduyla yoğun PvP içeren, gerçek zamanlı strateji öğelerine sahip bir bilimkurgu FPS oyunu. Savaş alanına hâkim olmak için özel silahlar ve yetenekler ile donatılmış dokuz farklı mürettebat arasından seçim yaptığınız Disintegration; ek ekipler, yeni haritalar ve daha fazla modla topluluk geri bildirimlerine dayanarak güncelleniyor.

Gmail'de tema nasıl değiştirilir ?Gmail kullanıcılar diledikleri taktirde arkaplan fotoğrafını ve temayı değiştirebilir. İşte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle