Disintegration kısa bir süreliğine ücretsiz oluyor

Private Division ve Seattle merkezli bağımsız oyun stüdyosu V1 Interactive; oyun dünyasına yeni tür getiren, bilim kurgu birinci şahıs shooter oyunu Disintegration'ı bu hafta sonu PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da ücretsiz olarak sunacak.

Oyuncular, 30 Temmuz Perşembe gününden itibaren tüm hafta sonu boyunca tüm platformlarda ücretsiz olarak sunulacak oyunda; üç farklı multiplayer oyun modunun her birinde çılgın multiplayer savaşlara katılabilir veya tek kişilik hikayesine deneyimleyebilir.



Yeni güncellemeler hazırlanırken, Play For Free Weekend'e katılan oyuncular, Disintegration için yayımlanan en son yamayı da inceleyebilirler:

• Hem senaryo hem de çok oyunculu modlarda daha hızlı ve daha duyarlı hissiyat sağlayan yeni Gravcycles ayarları

• Okunabilirliği artırmak için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve VFX

• Geliştirilmiş çok oyunculu eşleştirme ve parti yönetim sistemi

• Daha fazla oyun geliştirmesi

Disintegration; pilotların ve ekiplerinin çeşitli haritalardaki üç farklı multiplayer moduyla yoğun PvP içeren, gerçek zamanlı strateji öğelerine sahip bir bilimkurgu FPS oyunu. Savaş alanına hâkim olmak için özel silahlar ve yetenekler ile donatılmış dokuz farklı mürettebat arasından seçim yaptığınız Disintegration; ek ekipler, yeni haritalar ve daha fazla modla topluluk geri bildirimlerine dayanarak güncelleniyor.