Discord indir - Discord nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Discord uygulaması

Discord ilk yayınlanma tarihi 2015'in mayıs ayıdır. Hem bilgisayardan hem de telefonlarınız ile Discord uygulamasını kullanabilirsiniz. Discord 250 milyondan fala olan kullanıcıya sahiptir. Dünya genelinde kullanıcısı her geçen gün artmaktadır.

Discord Nedir ve Ne İşe Yarar?

Discord uygulaması bir sesli ve yazılı iletişim kurabileceğiniz bir mobil uygulamadır. Discord 2019 yılında açıklanan verilere göre kullanıcı sayısı iyice artan bir uygulama olmuştur. Discord INC tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. JavaScript ve Python dilleri ile yazılmış bir uygulamadır. Discord uygulaması ile birlikte bir sunucu oluşturabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz sunucu ile birlikte arkadaşlarınız ile birlikte konuşabilirsiniz. Discord uygulaması ile birden fazla kişi ile konuşabilir ya da tek kişi ile konuşabilirsiniz. Bir müzik odalarına da katılabilir müzik de dinleyebilirsiniz.

Discord Nasıl İndirilir?

Discord uygulamasını indirmek için kullanabileceğiniz indirme linkleri vardır. Bu indirme linklerini kullanarak hızlı bir şekilde ve ücretsiz indirebilirsiniz. Discord uygulamasını play store ya da app store üzerinden de indirmek yine mümkündür. Bu uygulama indirme yerine geldikten sonra Discord yazarak hızlı bir şekilde uygulamayı indirebilirsiniz.

Discord IOS App Store İndirme Linki

Discord uygulamasını app store üzerinde de indirmek için şu linki kullanabilirsiniz,

" https://apps.apple.com/tr/app/discord-talk-chat-hang-out/id985746746?l=tr "

DİSCORD IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Discord Android Google Play İndirme Linki

Discord google play store indirme linki aşağıda listelenmiştir;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=tr&gl=US "

DİSCORD ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Discord Nasıl Yüklenir?

Paylaşılan indirme linklerini arama motoruna ya da tarayıcı kısmına yapıştırarak doğrudan indirme seçeneğine gidebilirsiniz. O şekilde Discord uygulamasını sisteminize kurmak mümkündür. Discord uygulamasını kurmak ve yüklemek için izleyeceğiniz bir diğer yol ise hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sisteminin market indirme uygulamasını kullanmaktadır. Bunun için ise market indirme uygulamasında bir üyelik açmış olmanız gerekiyor. Üyelik açtıktan sonra arama kısmına gelerek "Discord" yazın. Ardından indir veya yükle seçeneğine basarak Discord uygulamasını kısa süre içerisinde indirebilirsiniz.

Discord Nasıl Kullanılır?

Discord uygulamasını kullanmak için öncelikle bir üyelik açmanız gerekiyor. Aynı anda birçok kişi ile konuşmak için bir kanal oluşturmanız gerekiyor. Kanal oluşturduktan sonra ekranın sol üst köşesinde artı seçeneği bulunmaktadır. Artı seçeneğine tıkladıktan sonra burada bir sunucu oluştur simgesini göreceksiniz. Buna tıkladıktan sonra Sunucu adı kısmı gelecek. Sunucu adını da kendinize göre belirleyebilirsiniz. Sunucu adı bir zorunlu değildir. Daha sonra oluştur kısmına tıklayarak kanal açma işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu aşamadan da sonra davet linki oluşacaktır. Oluşan davet linki ile birlikte bir link penceresi açılacaktır. Bu linki paylaşarak sunucuya diğer kişilerin bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Discord'un Özellikleri Neler? Discord İncelemesi

- Discord üzerinde bir sunucu oluşturarak diğer kişiler ile birlikte sohbet edebilirsiniz.

- Aynı sunucu içerisinde diğer kişiler ile yazışabilir, ya da diğer kişiler ile özel sohbette konuşabilirsiniz.

- Tanımadığınız kişiler ile sohbet edebilir bu kişileri arkadaş olarak ekleyebilirsiniz.

- Arkadaşlar simgesinde daha önce eklemiş olduğunuz arkadaşları görebilirsiniz.

Discord Nasıl Silinir?

Discord uygulamasını silmek istiyorsanız, uygulamanın üstüne basılı tutun. Daha sonra burada kaldırma ve çarpı seçeneği çıkacaktır. Çarpı seçeneğine basarak silebilirsiniz.