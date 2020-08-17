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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 17.08.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Dirt 5 sistem gereksinimleri belli oldu

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Dirt 5 sistem gereksinimleri belli oldu
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Codemasters'ın popüler yarış oyunu serisinin yenisi olan Dirt 5'in sistem gereksinimleri belli oldu. Bu oyunu gerektiği gibi çalıştırabilmek için iyi bir makineye ihtiyacınız olacak.

Dirt 5; PC PS4 ve Xbox One için 5 Ekim tarihinde oyunculara sunulacak. Oyun, grafik olarak önemli yeniliklerle geliyor. Bu da sistem gereksinimlerini elbette daha yüksek bir seviyeye çıkarıyor.

Diğer yandan oyunun ışın izleme desteğine sahip bir ekran kartına ihtiyaç duyup duymacağı belli değil. Nvidia'nın oldukça yeni olan bu teknolojisini yeni oyunlarda görmeye başladık; ancak Dirt 5 için henüz bu konuda paylaşılan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dirt 5 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480

DirectX: DirectX 12

Depolama: 60 GB

İlave : Dolby Atmos ses için Dolby Atmos destekli ses çözümü

Dirt 5 sistem gereksinimleri belli oldu
Dirt 5 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 Ti / AMD Vega 64

DirectX: DirectX 12

Depolama: 60 GB

İlave : Dolby Atmos ses için Dolby Atmos destekli ses çözümü

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