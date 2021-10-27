Dijital oyunlara yapılan harcamalar yüzde 48 arttı

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Digital Report Dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi iş birliğiyle, 24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirilen Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırmasına göre katılımcıların %35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın %69, oyunlara yapılan harcamaların ise %48 arttığıgözüküyor. Katılımcıların %80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, %53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar. En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde.Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.

Araştırmaya göre oyuncuların %65’i dizüstü bilgisayardan beklediği özelliğin işlemci olduğunu ifade ettiler.

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Acer Türkiye Pazarlama Müdürü Sema Yıldız, oyunun bilgisayar pazarında yükselen değerini şöyle değerlendirdi: “Pandemi ile bilgisayarlar, oyun dünyasında ciddi anlamda güç kazanıyor ve hayatımızdaki rolü giderek daha önemli hale geliyor. Bu dönemde insanların evde daha fazla vakit geçirmesi sonrasında, özelikle oyun bilgisayarı kategorilerine de ciddi ilgi artışı yaşandığını gördük. Digital Report ile gerçekleştirdiğimiz dosyada oyunda dizüstü tercih edenler için öncelikli kriterin yüksek performans olduğu bir kez daha ortaya konuluyor. Acer olarak bu kategorideki ürün yelpazemiz son derece geniş. Hem dizüstü bilgisayarlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda üst düzey oyunun, önümüzdeki dönemde de ana itici güç olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”