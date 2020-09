Dijital dönüşüm için işbirliklerini kuvvetlendirecekler

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na (TÜSİAD SD2) bu yıl da desteğini sürdürecek. Program dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulmasında ve ihtiyacına yönelik çözüm üretilmesinde yardımcı oluyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ’ler de bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor. Vodafone, Türk sanayisinin dijital dönüşümünü destekleyen ve ülkemizin yetkin teknoloji tedarik ağını tanıtan TÜSİAD SD2 Programı'na 2020 döneminde de destek veriyor.

Üçüncü yılına giren programda 2020 dönemi çağrıları açılırken teknoloji KOBİ’lerinin başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular 18 Eylül 2020 tarihine kadar kabul edilecek.

Sanayide Dijital Dönüşüm–TÜSİAD SD2 Programı’nın 2020 takvimi online basın toplantısıyla tanıtıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır ile TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı Görev Gücü Başkanı Perihan İnci'nin açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği tanıtım programına, TÜSİAD SD2’nin 2020 döneminde çağrı açan şirketlerin temsilcileri, TÜSİAD üyeleri, Vodafone Türkiye temsilcileri katıldı. Basın toplantısının ardından düzenlenen Teknoloji Sohbetleri’nin moderatörlüğünü TÜSİAD SD2 Görev Gücü Üyesi Serdar Urçar yaparken, Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız pandemi ile yeniden şekillenen iş dünyasında geleceğin teknolojileri hakkında bilgi verdi.

Bahadır Balkır: TÜSİAD SD2 ve benzeri programlarla işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır, hem içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinin hem de salgının hızlandırdığı dijital dönüşüm olgusunun en önemli dersinin işbirlikleri olduğunu belirtti. Bahadır Balkır, şöyle konuştu:

“2018’de TÜSİAD SD2 markasını yaratmak için yola çıktığımızda birlikte üretme, birlikte yaratma, birlikte var olma kültürümüze inanmıştık; bu güçle hedefimize ülkemizde sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi yaratma vizyonunu aldık. Ülkemizde teknoloji üretme yetkinliğinin farkındaydık. KOBİ’lerimiz tarafından üretilen teknolojinin ülkemizde değer yaratması için kolları sıvadık. TÜSİAD SD2’yi üç sene önce tasarlarken bu denli büyüyebileceğini hayal edemezdik. Bugün 2.500 civarında takipçi ve 1.400’ü aşmakta olan kayıtlı teknoloji tedarikçisi ile ülkemizin en büyük teknoloji ekosistemlerinden birini oluşturuyoruz. TÜSİAD SD2 Programını başlattığımızda program alanında tekti. Dijital dönüşümü hızlandırmayı; teknoloji kullanıcıları ve üreticileri arasında bir köprü görevi görmeyi; teknoloji ekosistemi yaratmayı hedefleyen tek programdı. Bugün baktığımızda farklı şehirlerde, farklı büyüklüklerde, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hayata geçirilen benzer programlar olduğunu görüyoruz. Bu durum bize büyük mutluluk ve gurur veriyor; ülkemiz için iyiyi ve doğruyu yapmakta olduğumuzu gösteriyor. Bu çabaların birbirini tamamlayacak şekilde evrilmesi, geliştirilmesi ve kamu desteklerinin bu gelişmenin ivmesini artırmaya yönelik kurgulanması çok önemli. Böylece yaratılacak katma değerin eksponansiyel olarak artacağına inanıyorum.”

Meltem Bakiler Şahin: İşletmelerin yeni döneme adaptasyonunu ve iş süreçlerini kolaylaştırıyoruz

Toplantının açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, her ölçekten şirketin dijital dönüşüme uyum sağlamasına destek vermeyi, ülkemizin kalkınması açısından öncelik olarak gördüklerini vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Pandemi hepimizin yaşam ve iş yapış şekillerini değiştirdi. Biz “Teknoloji iletişimi şirketi” olarak insanların sağlığı, iletişimin kesintisiz şekilde devamı ve iş sürekliliğinin sağlanması için çözümler üretiyoruz. Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak değerlendiriyoruz. Yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Teknolojiyle çözülebilir problemlere sahip şirketler ile teknoloji tedarikçilerini buluşturan, iyi uygulama örnekleri oluşturulmasını sağlayan TÜSİAD SD2 projesine destek vermekten gurur duyuyoruz. Yerli ekosistemin daha da güçlenmesini sağlayacak bu iş birliğinde akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab’in de önemli bir yeri olacak. Future Lab’de, neredeyse tamamı yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz akıllı teknoloji çözümleri, her sektöre ve hayatın her alanına temas ediyor. Sanayide dijital dönüşümü hızlandıracak TÜSİAD SD2 Programının teknoloji kullanıcılarına İTÜ Vodafone Future Lab'de Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktararak, iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve rekabet avantajı yakalamalarına katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Bildiğiniz gibi pandemi hepimizin hem yaşama hem de çalışma biçimlerini değiştirdi. Ama önümüzde zorlu ama bir o kadar da fırsatlarla dolu bir süreç var. Bu süreçte müşterilerimizi yeni dünyanın rekabet koşullarına hazırlamayı ve verim artırıcı çözümler sunmayı sürdürürken TÜSİAD SD2 ile iş birliğimizin bu anlamda hepimize yeni pencereler açacağını düşünüyoruz. Her bir yeni açılımın, iş ortaklarımızla global teknoloji yarışında açtığımız yeni bir yola dönüşmesini, ortaya çıkacak başarı hikayelerinin diğer şirketlere de ilham kaynağı olmasını umuyoruz.”

Perihan İnci: Dijital platformumuz da çok yakında devreye girecek

Basın toplantısında programla ilgili bilgi veren TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, teknoloji tedarikçilerini, gelecekteki dijital dönüşüm platformunda yer almaya davet etti ve şöyle devam etti:

“Covid-19 sebebiyle şirketlerin planlama açısından zorlu bir dönemden geçmesine rağmen TÜSİAD SD2 Programı’nın üçüncü senesini başlattık. Covid-19 bir taraftan belirsizlik yaratırken diğer taraftan da aslında bize dijital dönüşümün önemini ve aciliyetini gösterdi. Bu sene de dijital dönüşümü şirket vizyonunda öncelik olarak gören kıymetli kullanıcılarımız Brisa, Dalgakıran, DHL, Enka İnşaat, Erkurt Holding, Esan, Kordsa ve Siemens’e ülkenin dijital dönüşümüne öncülük ettikleri ve programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Programın her yeni döneminde, farklı teknoloji kullanıcılarının çalışılacak farklı ihtiyaç alanları ve yeni teknoloji tedarikçileri ile ekosistemimiz büyüyor. TÜSİAD SD2, kullanıcıların dijital dönüşüm ihtiyacı için çözüm ortağı bularak birlikte çalışmalarına destek olurken tedarikçilerin de ürün ve teknolojilerini tanıtmalarına, müşteri doğrulaması yapmasına, kurumsal şirketlerle bir araya gelmesine imkan sağlıyor. Giderek daha fazla sektörler arası teknoloji geçişi de sağlayarak hem teknolojinin ülkemizde yaygınlaşmasına hem de teknoloji ihracatına katkı yapacağımıza inanıyorum. Teknoloji tedarikçilerini tusiadsd2.org web platformumuzdan 2020 dönemi çağrılarına başvurmaya davet ediyorum. Yakın zamanda, daha fazla kullanıcıyı daha fazla tedarikçi ile bir araya getirecek dijital platformumuzu da duyurmaya hazırlanıyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm platformu olacak yeni dijital platformumuz için de teknoloji tedarikçilerimizi, web platformumuzda tedarikçi profili oluşturmaya davet ediyoruz.”