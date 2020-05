DHL Global Forwarding, myDHLi'yi duyurdu

DHL Global Forwarding, Freight CEO'su Tim Scharwath konuyla ilgili olarak; “Müşteriler, gittikçe hızlanan dijitalleşme ve süper hızlı bağlantılar karşısında karmaşıklığın azalmasını istiyor. myDHLi da tam olarak bunu yapıyor. Müşterilerimizin ihtiyacına göre özelleştirdiğimiz ve tek bir platformdan ihtiyaç duyulan her şeyi sunabildiğimiz ürünümüz, myDHLi'i geliştirdik. Yükleme takibi ile online fiyatlandırma ve rezervasyon, doküman erişimi ve veri analizi gibi özelliklerle 360 derece gözlemleme imkanını sunmanın yanı sıra müşterilerimizin sevkiyatlarını istedikleri her zaman ve her yerde yönetebilmeleri için gerekli temeli atıyoruz. Dijitalleşme, aynı anda hem yükleyicilerin hem de forwarderların günlük işlerini kolaylaştırma ve geliştirme potansiyeline sahip.” dedi.



myDHLi platformu, myDHLi Quote + Book ve myDHLi Analytics gibi online hizmetleri yeni özelliklerle birleştiriyor ve ortaya çıkan çözümü inovatif bir platform haline getiriyor. Ayrıca tamamen DHL Global Forwarding tarafından geliştirilen yeni takip hizmeti, baştan sona bilgileri kullanarak hava, deniz ve karayolu taşımacılığının gerçek zamanlı olarak izlenebilmesini sağlıyor.



Portalda yer alan bir özellik olan myDHLi Documents ise indirilebilen yükleme belgelerine hızlı ve kolay erişim sağlıyor. Ayrıca fiyatlandırma, ticari fatura, yük listesi, konşimento, fatura, teslim belgesi gibi tüm belgeleri tek bir alanda topluyor. Takip et ve paylaş gibi popüler sosyal medya özellikleri de müşterilerin iş ortaklarıyla, müşterileriyle ve tedarikçileriyle bilgi paylaşmasına olanak sunarak tedarik zincirindeki iletişimi daha da kolaylaştırıyor. Buna ek olarak API'ler sayesinde veriler analiz edildikten sonra doğrudan kullanıcıların kendi sistemlerine gönderiliyor ve entegre ediliyor.



Tüm DHL Global Forwarding müşterilerinin ücretsiz olarak erişebilecekleri myDHLi, modüler bir geliştirme yapısına sahip. Kullanıcılar istedikleri hizmetleri seçerek portalı kişiselleştirebiliyor. Tek oturum açma işlemi sayesinde hizmetlere ilk aşamadan itibaren erişilebiliyor ve ek kayıt olma veya oturum açma süreci gerekmiyor.