Devil May Cry 5 Special Edition bugün satışa çıktı

Oyuncular, 120 fps'ye kadar artırılmış kare hızlarını etkinleştirebilir, destekleyen konsollarında çarpıcı 4K kalitesinde oynayabilir ve gerçeğe yakın yansımalar ve ışın izleme teknolojisi kullanılarak oluşturulan canlı aydınlatma arasında savaşabilirler. Geliştirilmiş 3D ses, oyuncuların karakterlerinin üstünden, altından ve karakterlerinin herhangi bir tarafındaki düşman hareketlerini tam bir hassasiyetle duymasına olanak tanıyarak skorla oyuncuların Smokin’ Sexy Stillerini korumalarına yardımcı oluyor. Devil May Cry 5 Special Edition, Devil May Cry 5'in tüm Deluxe Edition ve EX Color Pack içeriğini de içeryor.

Işın izleme Xbox Series X'te indirilebilir bir oyun güncellemesi olarak sunulacak olsa da, Devil May Cry 5 Special Edition Xbox Series S'de ışın izlemeyi desteklemeyecek.

Yeni nesil konsolların gücü, oyuncuların sevdiği Legendary Dark Knight zorlu görevinin ek zorluklarını deneyimlemelerine olanak tanıyor; görev, her karşılaşmaya çılgın miktarda düşman ve maksimum kombinasyonlar için Turbo Mod'un artırılmış hızını ekliyor. Son olarak, Devil May Cry 5 Special Edition, oynanabilir Vergil'i Sons of Sparda destanının en son bölümüyle tanıştırarak oyuncuların Vergil Modunda tüm Devil May Cry 5 görevlerini ve kötü şöhretli Dark Slayer olarak Bloody Palace zorlu modunu alt etmelerine olanak tanıyor.