Dev PUBG turnuvasında final maçları oynanacak

Oyuncular, mücadeleleri canlı olarak resmi PUBG esports Twitch ve YouTube platformlarından takip edebilecek. Karşılaşmalar 12 ve 13 Eylül’de 20:00 saatinde başlayacak. Hafta sonu yayınlarını James ‘Kaelaris’ Carrol sunacak ve yorumcu olarak Lauren ‘Pansy’ Scott ve Richard ‘TheSimms’ Simms, analist olarak da Martin ‘AVNQR’ Goth ve Patrick ‘Frosz’ lu kendisine eşlik edecek.

PCS2 Avrupa Büyük Finalleri’ne giden macera Ağustos başlarında, bölgelerin 24 takımının PCS2 Avrupa Grup Aşaması’nda mücadele etmesiyle başladı. 2 hafta sonu boyunca PUBG espor aksiyonu sonunda liderlik sıralamasında açılış round’undan sonraki ilk üç PUBG’nin ağır taşları FaZe Clan, Natus Vincere ve Team Liquid de dahil olmak üzere en iyi 16 takım, Büyük Finaller’e yükseldi.

Birincilik için mücadele

FaZe Clan şu an masadaki önemli isim ama hafta sonu oynanacak 8 maç daha varken hiçbir şey garanti değil. ShiftW finaller boyunca sert göründü ve deneyimli kadro ENCE, ilk PCS unvanını almak için de mücadele edecek.



ShiftW’nin yükselişi

Açık elemelerden çıktıklarından dolayı kimse ShiftW’nin güçlü performansını tahmin edemezdi. Braexco ve ItzzChrizZ gibi deneyimli oyuncularının öncülüğünde kendilerini ortaya koydular ve hafife alınmamaları gerektiğini gösterdiler. Bu seviyede artık kazanmak için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

Takım, Grup elemelerini 11. sırada tamamladı ama Büyük Finaller’de yıldızları parladı. ShiftW şu an FaZe Clan’ın 18 puan gerisinde ve ikinci sırada ve gözünü birincilikten ayırmayan bir takım için etkileyici bir başarı. Zor olacak, ancak rahat davranırlarsa üzücü de olabilir.

Team Liquid için büyük hafta sonu

Team Liquid koçu Tanner ‘7’ Curtis’in kendi sözleri “İlk üç dışında hiçbir şey kabul edilemez.” Deneyimli PUBG takımı 14. oldukları 2. günün sonunda, Büyük Finaller’in olduğu açılış hafta sonu biraz hayal kırıklığına uğradılar. Kalitelerini hafta sonu gösterdiler ve 13 puan farkla 3. sıradaki ENCE’nin ardından 5. sıraya kadar yükseldiler. Çok iyi formda olmaları gerek ama yine de mxey ve jeemzz gibi birinci sınıf oyuncularla ilk 3’te bitirmemeleri için hiçbir sebep yok.



