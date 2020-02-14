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Teknoloji
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Dell Technologies Forum 2020, 3 Mart’ta İstanbul’da düzenleniyor

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Dell Technologies Forum 2020, 3 Mart’ta İstanbul’da düzenleniyor

Dell Technologies Forum 2020, 3 Mart’ta Intel ve Microsoft’un küresel desteği ile İstanbul’da BT temsilcileri ile buluşuyor. Etkinlikte inovasyon ile ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal dönüşüm değerlendirilecek.

Dell Technologies Forum, tüm BT temsilcilerinin iletişim kurması, konunun uzmanı kişilerle tartışması ve dönüşümü nasıl gerçeğe dönüştürebileceği bir fırsat veriyor.

2030 yılına doğru dönüşüm

Gelişimin nasıl gerçekleştiğini, 2030 yılına doğru ilerlerken hangi teknolojilerin rehberlik edeceğini bu etkinlikle açıklıyor. Nesnelerin internetinden yapay zeka ve bulut bilişime kadar dünyadaki dönüşümün inovasyonda ne gibi değişiklikler yarattığı ele alınacak. Ayrıca, dönüşümün sosyal etkisi de masaya yatırılacak.

Sürdürülebilirlik, ayrımcılığın önüne geçilmesi, eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlar sayesinde temel ihtiyaçların karşılanması ile dönüşen hayatlar ve etik ile gizlilik kapsamında kişiler verilerin geleceği üzerinde durulacak.

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