Dell Technologies Forum 2020, 3 Mart’ta İstanbul’da düzenleniyor

Dell Technologies Forum, tüm BT temsilcilerinin iletişim kurması, konunun uzmanı kişilerle tartışması ve dönüşümü nasıl gerçeğe dönüştürebileceği bir fırsat veriyor.

2030 yılına doğru dönüşüm



Gelişimin nasıl gerçekleştiğini, 2030 yılına doğru ilerlerken hangi teknolojilerin rehberlik edeceğini bu etkinlikle açıklıyor. Nesnelerin internetinden yapay zeka ve bulut bilişime kadar dünyadaki dönüşümün inovasyonda ne gibi değişiklikler yarattığı ele alınacak. Ayrıca, dönüşümün sosyal etkisi de masaya yatırılacak.

Sürdürülebilirlik, ayrımcılığın önüne geçilmesi, eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlar sayesinde temel ihtiyaçların karşılanması ile dönüşen hayatlar ve etik ile gizlilik kapsamında kişiler verilerin geleceği üzerinde durulacak.