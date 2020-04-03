Decathlon Türkiye, sağlık kurumları ve Ar-ge merkezleri arıyor

Decathlon Türkiye'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Sağlık ürünleri tedariğinde ciddi krizler yaşanan bazı ülkelerde,Decathlon’un “Easybreath” spor ürünü modifiye edilip hastanelerde kullanılmaya başlandı, ancak bu kullanımın sağlık standartlarına uygunluğu henüz testlerle kanıtlanmadı.

Umarız ülkemizdeki ekipman kaynağı ve tedariği, diğer ülkelerdeki gibi bir krize dönüşmez. Böyle bir duruma hazırlıklı olabilmek adına,Decathlon Türkiye, spor amaçlı üretilen bir ürünün sağlık sektöründe kullanılmasının hassasiyeti ve hayati önemini de göz önünde bulundurarak, resmi sağlık kurumları ile iletişime geçti ve testleri yapabilmeleri adına gerekli desteği sağladı.

Decathlon sürece katkısı olabilecek farklı sağlık kurum ve kuruluşları ile de iletişim kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Ürünü modifiye ederek sağlık amaçlı kullanımını test edip onaylayabilecek sağlık kurumları ve Ar-Ge merkezlerikurumsaliletisim@decathlon.com e-posta adresi üzerinden taleplerini iletebilir.

Decthlon Türkiye ayrıca elinde bulunan limitli sayıdaki ürünü acil bir durumda sağlık çalışanlarına ve hastalara ulaştırabilmek amacıyla; Easybreath Su Altı Keşif Maskesinin satışını da 31.03.2020 itibariyle durdurma kararı aldı."