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Haber Giriş: 02.07.2020 - 06:44,Son Güncelleme:

Death Stranding, NVIDIA DLSS 2.0 desteğine sahip olacak

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Death Stranding, NVIDIA DLSS 2.0 desteğine sahip olacak
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NVIDIA, PC versiyonu ile 14 Temmuz’da oyun severlerle buluşacak olan DEATH STRANDING’in DLSS 2.0 teknolojisini destekleyeceğini duyurdu. NVIDIA, DLSS 2.0 ile oyuna önemli bir performans artışı sağlayacak ve 1440p’de 100+ FPS veya tüm GeForce RTX GPU’larda 4K’da kusursuz 60+ FPS oyun deneyimini mümkün kılacak.

Efsanevi oyun geliştiricisi Hideo Kojima ve stüdyosu KOJIMA PRODUCTIONS yapımı DEATH STRANDING, son dönemde oyun dünyasında büyük ilgiyle karşılanıyor.

KOJIMA PRODUCTIONS CTO’su Akio Sakamoto, DLSS 2.0’ın yarattığı performans artışına dikkat çekti ve “DEATH STRANDING halihazırda can alıcı bir görselliğe sahipken NVIDIA DLSS 2.0 ile birlikte PC versiyonunda bambaşka bir boyuta taşınacak. NVIDIA DLSS 2.0 ile DEATH STRANDING’de sunulan sıra dışı performans; artırılmış grafik ayarları ve çözünürlükle masaüstü platformun sunduğu grafik potansiyelini oyunun benzersiz vizyonuyla bir araya getirerek oyunculara sunuyor.” dedi.

Death Stranding: Kojimanın sınırları zorlayan oyunu
Death Stranding: Kojima'nın sınırları zorlayan oyunu

DEATH STRANDING, NVIDIA DLSS 2.0 teknolojisinin performans avantajlarını son oyuna adapte eden geliştirici Guerrilla Games’in Decima Engine oyun motoru tarafından modellendi.

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