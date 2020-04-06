Dassault Systèmes, koronavirüse karşı kolektif zeka kullanıyor

Girişimler arasında şunlar yer alıyor:

Veri zekası kullanıldı, start-up’lar hızlandırma programına dahil edildi: COVID-19'a karşı çözümler geliştirmeye odaklanmış dünya çapındaki start-up'ları hızlandırma programına dahil etmek amaçlandı. Bunun için rekor sürede özel bir 3DEXPERIENCE Labarotuvarı komitesi kuruldu. 3DEXPERIENCE platformundaki veri zekası uygulamaları ve laboratuvarın kuluçka ortaklık ağı kullanılarak start-up'lara ulaşıldı. Bu start-up’ların çözümlerini hızlıca geliştirilebilmeleri için 3DEXPERIENCE platformunda yer alan iş birliği temelli mühendislik uygulamalarına, üretim odaklı pazar yeri hizmetlerine ve Dassault Systèmes uzmanları ve 3DEXPERIENCE Laboratuvarı topluluğunun sunduğu koçluk desteğine erişimleri sağlandı.

Ürün karmaşıklığı ve maliyetini azaltmak için 3DEXPERIENCE platformu kullanılarak işbirliği yapılıyor: Yedek parçaların üç boyutlu baskısı veya yerel hastaneler için maske ya da solunum cihazlarının üretimi için tasarım sürecinin hızlandırılması gibi ihtiyaçlarla bu sağlık krizinde karşı karşıya kalındı. Bu kritik sorunlar için çözümler geliştirmek adına ABD, Birleşik Krallık, Hindistan, Fransa ve Hollanda'dan (ve yakında diğer ülkelerden) mühendisler, tasarımcılar, üreticiler, bilim insanları, maker'lar ve dijital üreticiler 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak iş birliği yapıyor. Tasarım projelerinin üç boyutlu modelleri platformda paylaşılıyor ve mühendislik süreçleri endüstriden uzmanlar, sağlık çalışanları ve tıp alanından bilim insanları tarafından gerçekleştiriliyor.

Dünya çapında projelere destek: Dassault Systèmes, tasarımcılar ve mühendislere hızlıca çözüm üretebilmeleri için SOLIDWORKS xDesign çevrim içi ortamını sundu. SIMULIA uygulamasının uzmanları, solunum cihazları ve maskeler gibi projelerde verimliliği teyit etmek adına simülasyonlar gerçekleştirmek için bilim insanlarıyla iş birliği yapıyor. Desteklenen projeler arasında OpenSourceVentilator (Açık Kaynak Solunum Cihazı) ve Montreal Code Life (Hayatı Kodla) yer alıyor.

İnsanlar, projeler ve üretim arasında bağ kuruluyor: 3DEXPERIENCE platformu, yerel üretim ile projeler ve insanlar arasında bağ kurmak için hastaneler, fabrikalar ve üretim laboratuvarlarının küresel bir haritasını sunuyor. 3DEXPERIENCE Marketplace’a erişim, yerel hastanelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, paylaşılan tasarım konseptlerinin süratle üretilmesi için çevrim içi üretim yönetimi ve profesyonel mühendisler ile üreticiler arasında iş birliğine imkan veriyor.