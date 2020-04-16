Dassault Systèmes koronavirüs sürecindeki faaliyetlerini paylaştı

Gürdal, “COVID‐19 karşısında attığımız adımların amacı, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini temin etmek ve onların 3DEXPERIENCE işbirliğinin tüm gücünü kullanıp yenilikçi çözümlerle her yerden çalışmalarını sağlamak. Çevrimiçi sanal ikiz deneyimlerden tam olarak yararlanarak Ar-Ge, imalat, mühendislik, sağlık ve lojistik alanındaki yenilikleri hızlandırmak için bir dizi yeni yaklaşım hayata geçirdik” dedi.

Sosyal mesafe tedbirleri ve işyerlerinin kapanması nedeniyle birçok müşterinin artık uzaktan çalışması gerekiyor. Bulut üzerinden hizmet veren 3DEXPERIENCE platformu, bu müşterilere proje çalışmalarını uzaktan organize etme, planlama, izleme ve yürütme noktasında gelişkin imkanlar sağlıyor. Güvenli evlerini terk etmeksizin müşteriler, topluluklarını, proje yönetimini ve faaliyetlerini bulut üzerindeki sanal bir ortama taşıyarak verileri üzerinde çalışabilir ve iş, operasyon ve dijital sürekliliğini sağlayabilir.

Dassault Systèmes, müşterilerinin uzaktan çalışan personelleri için güvenli biçimde veri depolamasını sağlamak adına, 3D bulut tabanlı bir veri depolama sistemine erişim sağladı -böylece eski veriler ve kullanıcıları 3DEXPERIENCE platformuna bağladı-, ayrıca tüm kullanıcılara 3DEXPERIENCE platformunda ölçeklenebilir 3D bulut tabanlı işbirliği imkanı sundu: CATIA V5, SOLIDWORKS, çoklu CAD, vs. Dassault Systèmes, tüm dünyadaki katma değerli bayilerinin proje ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamasına yardımcı olmak için en iyi uygulamalardan yararlanıyor. Uzaktan çalışma donanıma sahip Teknik Servis ekipleri seferber olarak, iş ortaklarımızın süreçten en az şekilde etkilenerek hedeflere kademe kademe ulaşmasını sağlıyor.

Öğrenme deneyimleri sistematik olarak Dassault Systèmes'in bulut tekliflerine entegre ediliyor, böylece müşterilerin çalışanları hızla yeni projelerde evden çalışabilecek özerkliği kazanabiliyor ve kriz dinip de şirketler tam üretime döndüğünde çevikliği artıracak yeni beceriler ediniyorlar. 3DEXPERIENCE platformu müşterileri öğrencileriyle tam çevrimiçi işbirliği yaparak projelerini sürdürebilir. Henüz 3DEXPERIENCE platformuna geçmemiş müşterilerse, pilot projeler, platformu ulusal ölçekte konuşlandırmaya dönük devlet girişimleri, ve öğretmenlerin çevrimiçi tam olarak etkinleştirilmesi yoluyla söz konusu geçişi hızlandırabilir.



Wuhan’daki hastanede simülasyon çözümleriyle salgın kontrol altına alınıyor

Dassault Systèmes’in Medidata platformlarına dayalı, sektörde sınanmış çözümleri; biyofarmasötik şirketlerinin, akademik araştırmacıların ve start-up'ların veri analiz edip paylaşarak, bilimsel işbirliği temelli inovasyonu hızlandırmasını, klinik araştırmalardan daha hızlı sonuç almasını ve talebi karşılamak için imalat süreçlerini optimize etmesini sağlıyor. Akışkan simülasyon uygulaması SIMULIA XFlow şimdiden, Çin'in Wuhan kentinde yeni inşa edilen Leishenshan Hastanesi'nin tasarımcıları tarafından hava tedariği ve egzoz sistemlerinin tasarım ve simülasyonunda kullanıldı.

Dassault Systèmes Çin’in Wuhan kentindeki Leishenshan Hastanesi’nin kapalı ortamındaki virüs dağılımının simülasyonu ve değerlendirmesini desteklemek amacıyla Central-South Architectural Design Institute (CSADI) ile işbirliği yapıyor. Bulaşıcı hastalıklar ve COVID-19 hastaları için en büyük hastane olan modüler Leishenshan Hastanesi, 14 günde inşa edilerek dünyayı şaşırtmıştı. CSADI ve Dassault Systèmes, hastanenin havalandırma sistemi içinde virüs kontaminasyonu ve yayılımını simüle etmek ve öngörülemeyen havalandırma risklerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 3DEXPERIENCE platformunun simülasyon özelliklerini kullanıyor.

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE platformu tarafından desteklenen SIMULIA XFlow yazılımını CSADI'ye bağışladı; söz konusu yazılım, iç ve dış mekan akışkanlarının, havalandırma sistemlerinde virüs yayılımının ve Leishenshan Hastanesi içindeki diğer projelerin simülasyonunu yapmak için kullanılıyor.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Lab, start-up ve maker'larla birlikte COVID-19 pandemisindeki acil ihtiyaçlara yönelik bazı inisiyatifleri açıkladı. İnisiyatifler, sorunları çözebilecek ve yerel hastanelere fayda sağlayabilecek çözümleri hızlıca tedarik etmek, belirlemek, tasarlamak, mühendisliğini yapmak ve üretmek için 3DEXPERIENCE platformundaki iş birliği esaslı kolektif zekadan yararlanıyor. İnisiyatiflerin arasında şunlar yer alıyor:

COVID-19'a karşı çözümler geliştirmeye odaklanmış dünya çapındaki start-up'ları hızlandırma programına dahil etmek amaçlandı. Bunun için rekor sürede özel bir 3DEXPERIENCE Labarotuvarı komitesi kuruldu. 3DEXPERIENCE platformundaki veri zekası gösterge panelleri ve laboratuvarın kuluçka ortaklık ağı kullanılarak start-up'lara ulaşıldı. Yedek parçaların üç boyutlu baskısı veya yerel hastaneler için maske ya da solunum cihazlarının üretimi için tasarım sürecinin hızlandırılması gibi ihtiyaçlarla bu sağlık krizinde karşı karşıya kalındı. Bu kritik sorunlar için çözümler geliştirmek adına ABD, Birleşik Krallık, Hindistan, Fransa ve Hollanda'dan (ve yakında diğer ülkelerden) mühendisler, tasarımcılar, üreticiler, bilim insanları, maker'lar ve dijital üreticiler (üç boyutlu nesne üreticileri) 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak iş birliği yapıyor.

Dassault Systèmes, tasarımcılar ve mühendislere hızlıca çözüm üretebilmeleri için SOLIDWORKS xDesign çevrim içi ortamını sundu. SIMULIA uygulamasının uzmanları, solunum cihazları ve maskeler gibi projelerde verimliliği teyit etmek adına simülasyonlar gerçekleştirmek için bilim insanlarıyla iş birliği yapıyor. İnsanlar, projeler ve üretim arasında bağ kuruluyor: 3DEXPERIENCE platformu, yerel üretim ile projeler ve insanlar arasında bağ kurmak için hastaneler, fabrikalar ve üretim laboratuvarlarının küresel bir haritasını sunuyor.



Inali ile birlikte Akıllı Ventilatör Projesi gerçekleştirildi



Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE Lab’i hızla üretilebilen ve devreye alınabilecek güvenli, uygun fiyatlı bir “akıllı ventilatörün” hızlı bir şekilde geliştirilmesinde Hindistan merkezli girişim Inali'ye destek verdi. Geliştirme süreci sekiz günden kısa sürede tamamlandı. Inali, 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak ve laboratuvarın AÇIK COVID-19 çevrim içi topluluğundaki tasarımcılar ve sağlık çalışanları ile Hindistan'daki 3DEXPERIENCE Laboratuvarı’nda bulunan mühendislik mentorlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak bir akıllı ventilatör tasarladı ve geliştirdi. Ventilatörler, COVID-19 hastalarının tedavisinde kilit rol oynuyor. Vaka sayısı arttıkça, Hindistan da ventilatörlerin ve bunları üretmek için gereken ithal parçaların yetersiz kalması riskiyle karşı karşıya geliyor. Inali'nin akıllı ventilatörü, hastanelerin ve devlet kurumlarının talebini düşük maliyetli bir şekilde karşılamaya yardımcı olmak adına yerel kaynaklarla ve hazır parçalarla hızlı bir şekilde üretilebilecek bir tasarım sunuyor.

Hapşırma Simülasyonu ile gerçekçi bir hapşırma modeli

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Lab AÇIK COVID-19 çevrim içi topluluğunda kişisel koruyucu donanım (KKD) projelerinin geliştirilmesini desteklemek için insan hapşırmasının bilimsel bir simülasyonunu kullanıyor. COVID-19 dahil olmak üzere patojenlerin yayılma yollarından biri de hapşırma. Simülasyonlar, bir kişi hapşırdığında ne olduğunu göstermek, geliştirilmekte ve dağıtılmakta olan farklı KKD'lerin ne kadar etkili olduğunu daha iyi anlamak ve tasarımlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılıyor.

Dassault Systèmes, hapşırmaların akış fiziğine ilişkin bilgi sağlamak adına bir hapşırmanın bilgisayar simülasyonunu oluşturmak için SIMULIA PowerFLOW simülasyon uygulamalarını kullandı. SIMULIA, havacılık ve otomotiv sektöründe, sıvı ve hava akışının dinamik simülasyonlarını oluşturmak için halihazırda yaygın olarak kullanılıyor.

SIMULIA kullanılarak oluşturulan bilimsel hapşırma simülasyonunda, ağızdan çıkan gazın hızına, ayrıca damlacık boyutuna ve dağılımına ilişkin yayınlanmış verilerden faydalanılıyor. Yapılan çalışmalar sonuncunda, gerçekçi bir hapşırma modeli oluşturuldu.