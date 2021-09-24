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D3Dx9_39.dll Hatası Nedir, Nasıl Düzeltilir? Lol'e Girişte D3Dx9_39.dll Hatası Çözümü

#League Of Legends#Oyun#D3dx9_39.Dll Hatası Nedir
D3Dx9_39.dll Hatası Nedir, Nasıl Düzeltilir Lole Girişte D3Dx9_39.dll Hatası Çözümü

Bilgisayarlar günümüzde sıklıkla kullanılan teknolojik cihazlardır. Bu cihazlarda bazen bir takım hatalar meydana gelebilmektedir. Bu da can sıkıcı bir durum olabilmektedir. D3dx9_39.Dll hatası nedir, nasıl düzeltilir? LOL'e girişte D3dx9_39.Dll hatası çözümü nasıldır detayları ile derledik.

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D3dx9_39.Dll League of Legends oynayanların sıklıkla karşılaştığı hatalardan bir tanesidir. Bu hatanın sebebi ve nasıl düzeltileceği oyuncular tarafından merak konusu olmaktadır. Bu hata eksik dosya hatası olarak bilinmektedir.

D3dx9_39.Dll Hatası Nedir?

D3dx9_39.Dll hatası program ya da oyun yüklerken meydana gelen hatalardan bir tanesidir. D3dx9_39.Dll hatasının meydana gelmesinin nedeni ise dosyaların eksik olmasından kaynaklanmaktadır.

Böyle bir hata ile karşılaşıldığı zaman kişilerin uygulayabilecekleri birkaç yöntem ile hatayı düzeltmek mümkün olmaktadır. D3dx9_39.Dll dosyası direkt indirilerek bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Fakat kişilerin bu dosyaları indirirken virüslü olmadıklarından emin olması gerekmektedir.

D3dx9_39.Dll Hatası Nasıl Düzeltilir?

D3dx9_39.Dll dosyası indirildikten sonra bu dosyanın hangi klasöre atılacağı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İşletim sistemi 64 bit olan bilgisayarlarda indirilen D3dx9_39.Dll dosyasının C:\ Windows\SysWOW64 klasörüne kopyalanması gerekmektedir. Eğer kopyalama işlemini yapacağınız klasör içerisinde aynı dosya bulunuyorsa o zaman eski dosyayı yedeklemek gerekir. Bu işlemleri yaptıktan sonra Başlat kısmından Çalıştır uygulaması açılmalıdır. Açılan yere regsvr32 d3dx9_39.dll komutunun yazılması gerekmektedir. Bu şekilde bu hatadan kurtulmak mümkündür.

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LOL'e Girişte D3dx9_39.Dll Hatası Çözümü Nasıldır?

Özellikle League of Legends oyununda D3dx9_39.Dll hatası ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Oyun bilgisayara kurulduktan sonra ilk defa açılacakken oyuncular bu hata ile karşılaşabilirler.

D3dx9_39.Dll hatası ilk bakışta karmaşık bir hata gibi görülebilir. Ancak çözümü oldukça basittir. Öncelikle D3dx9_39.Dll dosyasının indirilmesi gerekmektedir. Bu dosya indirildikten sonra üzerine mouse ile çift tıklayıp kurulumu başlatmanız gerekmektedir. Kurulumunun tamamlanmasının ardından sorun da ortadan kalkmış olur. Bu sayede oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz.

 

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