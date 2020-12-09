Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? Metacritic puanları belli oldu!
Cyberpunk 2077 oyun camiasının yakınında yer almaya devam ediyor. Erken erişim dolayısıyla bazı oyuncuların test edebildiği Cyberpunk 2077, sistem gereksinimleri ile de çok konuşulan oyunlardan oldu. Açık dünya oyunu olması sebebiyle hayli yüklü veri dosyalarına sahip olan Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı ile merak edilmeye başlandı. Peki, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak ve fiyatları ne kadar olacak? İşte, o detaylar
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak sorusu oyunun erken erişimine denk gelen pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bazı oyunculara erken erişim imkanı sağlanması dolayısıyla merak uyandıran Cyberpunk 2077 fiyatları da ortaya çıktı. Peki, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte, o detaylar
CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?
Cyberpunk 2077 10 Aralık tarihinin ilk dakikalarında erişime açılacak. Ön sipariş fiyatı ise 249 TL olacak.
Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077'nin resmi YouTube hesabından oyuna ait oynanış görüntüleri yayınlanmıştı. Hem PS4 hem de PC üzerinden oyunun görüntüleri ekrana yansıtılırken, oyun büyük beğeni toplamıştı.
10 Aralık'ta satışa çıkacak olan oyunu önceden inceleme şansı bulanlar ise Metacritic üzerinden puanlarını paylaştı. Pek çok yayın, yüksek puanlar verirken oyunda sayıca pek çok hata bulunduğu da belirtiliyor.
Oyunu inceleyenlerin pek çoğu, oyunun devasa, renkli ve canlı bilim-kurgu dünyasıyla ses getirecek bir RPG deneyimi sunduğunu ifade ederken, Cyberpunk 2077'nin dünyasında yapılacak ve görülecek çok fazla içeriğin olduğu vurgulanıyor.
Oyunun zayıf tarafı ise dövüş dinamikleri olacak. Oyunun yapımcısı olan CD Projekt, aynı eleştiriyi bir diğer popüler oyunu olan Witcher 3'te de almıştı.
İşte Cyberpunk 2077'nin Metacritic puanları:
Windows Central -- 100
Gameblog.fr -- 100
IGN Japan -- 100
M3 -- 100
TheGamer -- 100
VG247 -- 100
VGC -- 100
GameSpew -- 100
GamesRadar+ -- 100
Stevivor -- 95
Areajugones -- 95
MGG Spain -- 94
Vandal -- 93
GameWatcher -- 90
IGN -- 90
RPG Site -- 90
Game Informer -- 90
Carole Quintaine -- 90
Eurogamer Italy -- 90
Everyeye.it -- 90
JeuxActu -- 90
Millenium -- 85
Screen Rant -- 80
Trusted Reviews -- 80
PC Gamer -- 78
Gamespot -- 70
GamesBeat -- 60
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