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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

CS:GO yeni bir rekora daha imza attı, 1 milyonu devirdi

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CS:GO yeni bir rekora daha imza attı, 1 milyonu devirdi
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Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan CS:Go, gün geçtikçe daha fazla ilgi görürken, anlık oyuncu sayısıyla da şaşkınlık yaratıyor. Popüler oyun, yayınlanmasından bu yana ilk kez anlık 1 milyonu aşkın oyuncuya ev sahipliği yaparak kırılması güç bir rekora imza atmayı başardı.

2012 yılında yayınlanan ve o günden bu yana ilgi görmeyi sürdüren CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive), yeni bir rekora imza attı. Oyun, Mart ayı bitmeden anlık 1 milyonu aşkın oyuncuya ulaştı. Oyuncu sayısının rekor seviye ulaşmasında CS'nin yıllardır gösterdiği başarı elbette oldukça etkili. Ancak CS: GO için çıkarılan yeni güncellemeler de oyuncuları oyuna daha çok bağlıyor ve oyuncular sıkılmadan saatlerce oyunun başından kalkmıyor.

Counter-Strike: Global Offensive (kısaca CS: GO), Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrim içi bir birinci şahıs nişancı türünde aksiyon oyunu. Serinin önceki oyunları gibi Global Offensive, görev tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olarak da düşünülebilir. Oyuncular ilk önce görevleri tamamlamak veya düşman takımı yok etmek için teröristler (Terrorists) veya terörle mücadele ekibi (Counter-Terrorists) takımlarından birini seçiyor. 

CS:GO yeni bir rekora daha imza attı, 1 milyonu devirdi

CS:GO ekibi, 1 milyon rekorunu Twitter'dan böyle duyurdu

Örneğin, yıkım haritalarında (de_) teröristler bomba kurmaya çalışırken, terörle mücadele bombanın kurulmasını engellemeye veya kurulmuş bombayı imha etmeye çalışıyor. Global Offensive'e önceki oyunlardaki görevlere ek olarak silah yarışı (arms race) denilen bir mod eklenmiş, bu modla birlikte klasik Counter-Strike haritalarının yanında farklı haritalar da oyuna dahil edilmiş.

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