CS GO uçma kodu nedir? CS GO yer çekimini kaldırma kodu (Console)

Cs Go uçma kodu oyun içerisinde karakterlerin uçmasını sağlayan kodlardır. Yer çekimini kaldırma kodları sayesinde istenilen yüksekliğe ulaşmak mümkündür.

Cs Go Uçma Kodu Nedir?

Cs Go popüler olan ve herkes tarafından oynanan bir FPS oyunudur. Bu oyun içerisinde oyun tarafından belirlenen birçok console kodu bulunuyor. Bu konsol kodlarının çalışması için ilave bir uygulamaya gerek yoktur. Oyun içerisinde her özelliğin bir kodu bulunuyor.

Bu özelliklerin arasında karakterin uçması bulunuyor. Girilen kod yer çekimini kaldırarak karakterin yüksekte kalmasını sağlıyor. Bu kod genellikle haritanın her noktasına kolaylıkla ulaşmak için kullanılıyor. Oyunu daha zevkli bir hale getirmek için oyuncular uçma kodunu tercih ediyor.

Console açabilmek için oyun içerisinde klavye de yer alan "é" tuşuna basılır. Açılan ekrana ilk olarak "sv_cheats 1" komutu yazılır. Bu komutu aktifleştirerek girilecek olan kodların çalışması sağlanıyor. Daha sonra "noclip" komutu yazılarak uçma kodu aktif ediliyor ve oyuncular oyun içerisinde uçabiliyor.

Cs Go Yer Çekimini Kaldırma Kodu (Console)

Cs Go oyununda kodlarla yer çekimini kaldırmak mümkündür. Cs Go oyun özellikleri arasında bulunan bu kod sayesinde harita üzerinde kolay bir şekilde dolaşılabiliyor. Bu kodlar oyun firması tarafından hazırlanmış ve oyuncuların istekleri doğrultusunda kullanmasını sağlıyor. Belirlenen kodlar console girilerek, oyunda yer çekimi kaldırılıyor. Bu sayede oyuncular duvarlardan veya haritada yer alan tüm engellerden geçiş yapabiliyor.