CS GO silah alma kodu nedir? (Console)

CS GO oyununu antrenman arkadaşlarınız ile birlikte oynayabilirsiniz. Oyunda hileler açık ise elinize hemen silah alabilmeniz için konsola silah alma kodunu yazmanız yeterli olacaktır.

CS GO Silah Alma Kodu Nedir?

CS GO silah kodundan önce kodun yazılacağı yerin açılması gerekir. Bunun için CS GO konsol açma işlemlerinin yapılması gerekir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir:

- İlk olarak oyun içerisinde ana menü ekranının sol kısmında ayarlar çarkına tıklanmalıdır.

- Ayarlar kısmından oyun içi ayarlarına tıklanmalıdır.

- Buradan geliştirici konsolu etkinleştir seçeneğine gelinmeli ve geliştirici konsolu etkinleştir seçeneği evet olarak ayarlanmalıdır.

- Daha sonra klavye ve fare ayarlarına tıklanmalıdır.

- Bu sekme içerisinde komut konsolu veya geliştirici komut konsolu yazısı bulunup ardından kısayol tuşuna erişilebilecek en kolay tuş atanmalıdır.

- Kısayol tuşu atandıktan sonra ayarlar kaydedilip uygula butonuna basılmalıdır.

Yapılan bu işlemlerin ardından konsol açılma işlemleri tamamlanmış olacaktır. Komut konsolunun açılmasının ardından geliştirici konsola şu komut yazılmalıdır:

- '' give weapon_silahadı ''

Bu kodun yazılmasının ardından silahlara sahip olabilmeniz mümkündür. Silah adı bölümüne istediğiniz silahın adını yazarak o silaha sahip olabilirsiniz. Pek çok kişi silah adlarını bilemeyebilir. Silah adlarından bazıları ise şunlardır:

- give weapon_m4a1_silencer

- give weapon_m4a1

- give weapon_ak47

- give weapon_aug

- give weapon_bizon

- give weapon_famas

- give weapon_galilar