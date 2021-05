CS GO görünmezlik kodu nedir? CS GO'da görünmez olma kodu (Console)

CS Go Counter-Strike: Global Offensive olarak bilinen tüm dünyada oynanan oyunun kısaltılmış ismidir. Oyun çevrimiçi oynanabilen bir nişancı oyunudur.

CS Go Nedir?

Cs Go global bir nişancılık oyunudur. Çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunu Steam üzerinden ücretsiz olarak indirerek oynayabilirsiniz. CS Go son gelişmelerden sonra belli bir ücret karşılığı kasa açabileceğiniz, değerli silahlara sahip olarak güçlenebileceğiniz hale getirilmiştir. Şekillenen son halinde oyuncular kendi dengindeki oyuncularla karşılaşabilir, yeni silahlarla daha güçlü hale gelebilmektedir.

CS Go Görünmezlik Kodu Nedir?

CS Go oynarken her zaman ciddi oynamaktansa ara sıra hile kodlarını kullanarak eğlenceli hale de getirebilirsiniz. Görünmezlik kodu Cs Go için hazırlanan hile kodlarından biridir. Görünmezlik kodunu uyguladığınızda arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Ayrıca görünmezlik kodu kullanarak görünmez olabilir istediğiniz şekilde gezebilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynarken oyununuza eğlence katmanızı sağlayacaktır.

CS Go'da görünmez olma kodu (Console)

CS Go görünmezlik kodunu kullanabilmek için öncelikle server hile kodunu kullanarak sunucunun hileye açılması gerekir. Öncelikle konsolu açın ve “sv_cheats 1” kodunu yazın. Bu sayede sunucu hile kodlarına açılacaktır. Server hile açma kodunu yazdıktan sonra restart çekmek gerekir. Sonrasında ise istediğiniz hile kodunu yazmanız yeterlidir. CS Go oyununda görünmez olmak için görünmezlik kodu olan “amx_glow nick 0 0 0 0 0” yazmalısınız. Kodu uyguladıktan sonra artık oyuna görünmez olarak devam edebilirsiniz. Oyunda kalıcı olarak görünmez olmak için “amx_glow nick 0 0 0 0 0” kodu tekrar yazmanız yeterlidir.