COVID-19 hastanelerinin yapımına drone desteği

Dünya çapında 2 milyondan fazla insanı etkileyen COVID-19, jenerasyonumuzun içinde bulunduğu en kötü sağlık krizlerinden biri haline geldi. Hastalara gerekli tedaviyi verebilmek amacıyla tüm devletler sağlık sistemlerini revize ederek gerekli durumlarda geçici COVID hastaneleri inşa etti.

Son zamanlarda ikiye katlanan vaka sayısı nedeniyle Arjantin Hükümeti 12 hastane kurulumuna onay verdi. 1200 yataklı olan bu hastanelerde yoğun bakım ünitesi, izolasyon odaları ve kritik hastalar için gereken tüm ekipmanlar mevcut.

Bayındırlık Bakanlığı; zamanlama açısından oldukça kritik olan acil durum hastanelerinin yapımını hızlandırmak amacıyla inşaat süresince son teknolojiye sahip dronlardan faydalandılar. Arazi ölçümünde bir insanın ölçümleme kapasitesinden kat kat daha hızlı bir şekilde ölçüm yapan dronlar, aynı zamanda inşaat yapılacak alanın gerçekle neredeyse birebir doğruluktaki haritalarını paylaştılar.

Zorluklarla başa çıkıyor

İnşa edilen modüler hastanelerin 9 tanesi başkent Buenos Aires’te, 3 tanesi de ülkenin kuzeyinde, batısında ve ortasında bulunuyor.

Hastanelerin her biri beton tabanlı ve 1100 m2’lik alan üzerine inşa edildi. Modüler hastaneler; diğer tüm hastaneler gibi hijyenik koşullara uyumlu olmasının yanında atık su, elektrik, telekomünikasyon sistemleri ISO 9001 2015 standartlarına ve ISO 14001 Yönetimi Belgelerine sahip.

Birbirinden uzak lokasyonlarda kurulan farklı hastanelerde çalışması planlanan ekiplerin, virüs açısından risk altında olmasından dolayı hastanenin proje ekibi arazinin ölçümü ve haritalandırması alanında kullanmak üzere dron tedariği için DJI markasının iş ortağı olan RC Online’la iletişime geçti.

Dijital Kaynaklar Etkiyi Artırıyor

Dronlar, arazi etüdünden proje denetimine kadar inşaatın farklı iş kollarına entegre edildi. Havadan görüntüleme ve DJI Terra’da bulunan işlem yazılımı sayesinde ölçüm görevlileri 2 boyutlu ve 3 boyutlu dijital Ortomozaik Haritalar çıkardı. Farklı şantiyeleri gezmek amacıyla 2000 km’den fazla yol yapan ekiplerin yanında DJI Phantom 4 Pro ve Mavic 2 Pro dronlarını kullanan ekipler, 12 farklı lokasyonu ve 10.000 m2’lik alanı yalnızca 3 günde tamamladı.

Ekipler daha sonra ortaya çıkan verileri ve 6000’den fazla görüntüyü fotogrametri programında 2 ve 3 boyutlu haritalar haline getirdiler. Dijital haritalar, etkin planlama ve hızlı uygulama sayesinde oldukça değerli kaynaklar. Dronların sahaları incelemesinden yalnızca birkaç saat sonra toplanan veriler sayesinde projeye katılan tüm işbirlikçiler (Bayındırlık Bakanlığı, elektrik şirketi, telekomünikasyon hizmet sunucusu) bu verilere bulut tabanlı bir dijital ortamdan kolayca erişebildi.

İnşaat Sektöründe Dronların Önemi

Dijital Haritalandırma Programı ve dronlar inşaat endüstrisinin geleceğini yeniden şekillendirecek iki önemli adım. Özellikle acil durumlarda kullanımı elzem olan dronlar hastane projesinde kullanılarak zaman kazandırarak ülkenin COVID-19’a karşı açtığı savaşa yardımcı oldu. Böylelikle daha fazla insan hayatı kurtarıldı. Programın Yönetim Koordinatörü Monica Rivera da konuyla ilgili ‘’Dronların inşaat sektöründeki önemi, bu projeyle bir kez daha altı çizilerek kanıtlanmıştır.” dedi.



