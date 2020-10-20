Corki Counter (Ct) - Corki Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
League of Legends oyunundaki karakterlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Bu oyuncular açısından büyük bir avantaj sağlar. Corki karakteri de oyundaki önemli karakterlerden biridir. Corki karakterinin güçlü ve zayıf rakipleri oyuncular tarafından sıklıkla merak edilir. Sizler için bu bilgilerin tamamını derledik.
Lol karakterleri oldukça fazladır. Bu oyunda takımlar kurulur ve rakipler birbirlerine karşı savaşlar yaparlar. Bu nedenle şampiyonların birbirlerine karşı güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmek oldukça önemlidir. Corki'nin bu özelliklerine geçmeden önce genel bir bilgi verelim.
Corki Counter
Corki karakteri bir yordle pilotu olarak karşımıza çıkar. Bu karakterin dünyada hiçbir şeye değişmeyeceği iki şey bulunur. Bunlardan birincisi uçmaktır. İkincisi ise oldukça gösterişli olan bıyıklarıdır. Fakat hangisini daha çok sevdiği kimse tarafından bilinmemektedir. Corki Bandle şehrinden ayrılıp sonrasında Piltover'a yerleşme kararı aldı. Piltover'da bulmuş olduğu birbirinden güzel tertibatlar aklını çelmiştir. Bundan sonrasında ise uçan makineler yapmaya başladı ve bu Corki'de bir tutku haline geldi.
Daha sonraları oldukça kıdemli ve önemli pilotların bulunduğu Çığırtkan Tizyılanlar hava savunma gücüne katıldı ve bir süre sonra lider oldu. Corki ateş altında olsa bile hiçbir zaman sakinliğinden ödün vermez. Sonradan geldiği ama memleketi olarak gördüğü Piltover'de devriye gezip halkı korumaktadır.
Corki Counter Karşı Güçlü Rakipleri
Varus
Caitlyn
Ashe
LeBlanc
Urgot
Draven
Corki Counter Karşı Zayıf Rakipleri
Ezreal
Jinx
Twitch
Tristana
Graves
Vayne
Corki Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Hextech Mühimmatı: Corki'nin yapmış olduğu normal saldırılarda vermiş olduğu fiziksel hasarların bir bölümü büyü hasarına dönüştürülebilmektedir. Çoğu zaman Corki'nin üzerinde bir paket belirir. Corki bu paketi alırsa geçici bir süre ile çatışma hızı kazanabilmektedir. Bunun yanında Valkyrie yeteneği Özel Teslimat olarak değiştirilebilmektedir.
Fosfor Bombası: Corki bu yetenek ile hedefindeki konuma aydınlatma bombası gönderir. Burada bulunan düşmanlar büyü hasarı almış olurlar. Bu hamle ile patlamanın gerçekleştiği yerdeki birimler bir süreliğine açık hale gelir.
Valkyrie: Corki kısa mesafede uçar ve etrafa bombalar atar. Burada ateş içindeki rakipler oldukça büyük hasarlar alacaktır.
Makineli Tüfek: Corki'nin silahı olan makineli tüfek koni şeklinde alanda yaylım ateşleri gerçekleştirir. Böylece rakiplere zırh ve büyü hasarları verebilir.
Füze Salvosu: Corki bir hedef belirler ve buraya füze gönderir. Bu bölgeye oldukça büyük zarar verir ve rakipleri zarar görür.
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