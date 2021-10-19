Connectivity Standards Alliance Yönetim Kurulu'na katıldı

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Tüm bağlantılı nesneler için bir temel altyapı niteliğinde olan ve CSA tarafından geliştirilip yürütülen Matter, farklı nesnelerin interneti cihazlarını birbiriyle iletişime geçirmek için basitleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. CSA Yönetim Kurulu üyesi olarak Oppo, son derece uyumlu bir nesnelerin interneti ekosistemi oluşturmak için Matter Çalışma Grubu'na önemli katkılarda bulunacak, yeni protokoller, yeni standartlar ve Matter'a dayalı yeni prototip ürünlerin geliştirilmesi konularında destek sağlayacak.



Şirket, CSA'nın teknolojilerini kendi nesnelerin interneti ekosistemine ve ürünlerine uyarlayacak ve bağlantının geleceğinin ileriye yönelik dönüşümüne yardımcı olmak için Çin ve diğer ülkelerde CSA'yı tanıtmaya yönelik çalışmalar da yürütecek. Kullanıcılara sorunsuz bir nesnelerin interneti deneyimi sunmak için şirket, diğer CSA üyeleriyle iş birliklerini de genişletecek.





Şirketin Standart Araştırmalar Departmanı Direktörü Neil Yang, "Matter'ın gelişimini yönetmek ve nesnelerin interneti teknolojisine yönelik ürünlerimizde gelişmiş kullanıcı deneyimleri oluşturmak üzere CSA Yönetim Kurulu'na katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Matter'ı Çin ve diğer ülkelerde tanıtmak için 50'den fazla ülkede nesnelerin interneti ve pazarlama alanlarındaki küresel uzmanlığımızı sunacağız. CSA ve üyeleriyle birlikte, tüm kullanıcılara daha iyi hizmetler getiren nesnelerin interneti ürünleri oluşturma taahhüdümüzün yanı sıra nesnelerin internetinin geleceğini de şekillendireceğiz" dedi.