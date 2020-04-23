Dünyada her geçen gün etkisini artıran küresel kovid salgını (Kovid-19) sonrasında Türkiye’de de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesiyle beraber hızlıca tedbirler alındı. Öncelikle okulların tatil olmasıyla çocuklar evde uzaktan eğitim modeline geçti. Bununla birlikte tüm gününü evde geçiren çocukların internet kullanımları oldukça arttı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nden Doç. Dr. Leyla Keser Berber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı çalışmayla çocukların internet kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti. Hazırlanan çalışmayla çocukların veri gizliliği kuralları, çevrimiçi iken karşılaşılabilecekleri problemler ve bu bağlamda yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede çocukların interneti daha dikkatli ve güvenli kullanmayı öğrenmesi hedefleniyor.

Çocuklar kod yazmayı öğrenmeli

Konuyla ilgili değerlendirme yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nden Doç. Dr. Leyla Keser Berber çocukların bugünlerde tüm günlerini evde geçirdiğini ve interneti normalden daha fazla kullandığını söylüyor. İnternetin sunduğu imkanlardan yararlanmanın çocukların elinde olduğunu belirten Keser Berber, çocukların arkadaşlarıyla buluşmalarını, hobi edinmelerini, kod yazmayı öğrenmelerini, yeni kültürler tanıyarak keşfe çıkmalarını öneriyor. İnternetteki her içeriğin doğru olmayacağını vurgulayan Keser Berber, bu yüzden çocukların iyi araştırarak konunun kaynağını tespit etmelerini ya da büyüklerine sormaları gerektiğini belirtiyor. Keser Berber, internet ortamında kötü niyetli kişilerin özel fotoğraflara erişmesinin çocuklara ve çevresine vereceği tehlikeye karşın başkasıyla fotoğraf paylaşırken çocukları dikkatli olmalarında uyarıyor. Kişisel veri kontrolünün çocuklarda olduğunu anlatan Keser Berber, sosyal medya hesaplarında çocuklar için “kişisel verilerinin silinmesini isteme hakkının” olduğunu hatırlatıyor.

Saygısız hareket engellenmeli

Sanal ortamda çocukların özgürce düşüncelerini ifade etmelerine dikkat çeken Keser Berber, bunu yaparken diğer kişilerin de incitilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. “Herkes farklı düşüncelere sahiptir” diyen Keser Berber, internet ortamında hoşgörünün önemini vurgulayarak, saygısızca ve kendilerini inciten hareketler ve içeriklerle karşılaştıklarında, çocukların, bu kişileri engelleyip platform içi ve platform dışı yollara başvurarak şikayet etmelerinin önemini vurguluyor.

Rahatsızlık veren hiçbir şey saklanmamalı ve çocuklar “susmamalı”!

Doç. Dr. Leyla Keser Berber, internette sosyal medya ve özellikle oyunlarda herhangi bir şeyden rahatsızlık duyulduğu zaman, aile, öğretmen, arkadaş çevresi dışında; ihbarweb.org.tr, internetyardim.org.tr 141 İnternet Yardım Hattı, Alo 183 Kadın Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı, 155 Polis İmdat, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Alo 156 Jandarma Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği kurumlardan birine ulaşılmasını öneriyor.