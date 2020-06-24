Çocuklar internetten tanıştığı yabancılarla telefonlarını paylaşıyor

Hem çevrimiçi hem de gerçek dünyada güvenliğin ne kadar önemli olduğu her zamankinden daha fazla anlaşıldı. Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca aileyi sosyal mesafeyi benimsemeye ve buna bağlı olarak dış dünya, arkadaşlar ve aile ile iletişim kurmak için internet özellikli cihazlara güvenmeye zorladı. Eğitime çevrimiçi devam eden ve arkadaşlarıyla çevrimiçi iletişim kuran çocukların internette geçirdikleri sürenin arttığına dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu nedenle anne ve babaların daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

İnternetin, çocuklar ve eğitim materyalleri için çok çeşitli eğlenceli aktiviteler sağlayabildiğini belirten Akkoyunlu, “Ancak çocukların teknolojiyi ebeveynlerinden daha iyi kullanmaları nedeniyle ebeveynler çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini kontrol etmekte yetersiz kalıyorlar.” ifadelerinde bulunuyor.

Siber Güvenlik Eğitimi İçin Yaş Aralığı Nedir?

Yeni yürümeye başlayan çocuğunuzun hangi uygulamalara ve oyunlara eriştiğini kontrol edebiliyorken genç yaştaki çocukların çevrimiçi etkinliklerini kontrol etmek biraz daha zor olabilir. Ekran süresi arttıkça riskler de artıyor. Bu nedenle gençlere sosyal medyada ve internette zaman geçirirken nasıl güvende kalabileceklerini öğretmek önemlidir ve bu ne kadar erken yaşta olursa o kadar iyidir.

Her 5 çocuktan 3’ü evlerinde internet tabanlı cihazlar kullanıyor ve 8 - 18 yaş arasındaki çocuklar, haftada yaklaşık 45 saat internette zaman harcıyorlar. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde geçirilen süre arttığı için bu sayılar da artış gösteriyor.

Akkoyunlu, dijital dünyadan gelebilecek tehlikeleri sıralarken bu durumlara karşı anne ve babaların neler yapması gerektiğini paylaşıyor.

Bir gönderi paylaşmadan önce iki kere düşünün. Hem yetişkinlerin hem de çocukların günlük aktivitelerini, beğendiklerini, fikirlerini, günlük özçekimlerini ve videolarını yayınladıkları bir sosyal medya çağında yaşıyoruz.

Çevrimiçi olarak bir şeyler yayınlamak veya paylaşmak gençlere zararsız gelebilir. Ancak, dijital dünyanın nasıl çalıştığını açıklamanız gerekiyor. Bir fotoğraf çevrimiçi bir mecrada yayınlandığında, silinse dahi sonsuza kadar çevrimiçi mecrada kalıyor. Çocuklarınıza, sosyal medyada paylaşım konusunda dikkatli olmalarını söyleyin ve yalnızca arkadaşları tarafından profillerinin görülebilmesi için gizlilik ayarlarını değiştirin.

Yabancılar konusunda uyarın. Çevrimiçi popülerlik ve geniş bir arkadaş listesi, özellikle gençler için trend haline geldi. Bununla birlikte dijital dünya, güvenilir bir kişi veya arkadaş olarak kendilerini tanıtan siber suçlular tarafından sıklıkla istismar edilen bir çeşit anonimlik de sağlayabilir.

Çocuğunuza, yabancılarla yapılan herhangi bir çevrimiçi iletişimde kırmızı çizgiler oluşturması gerektiğini öğretmeniz önemlidir. Bunun en iyi ve en kolay yolu ise mesaj isteklerini göz ardı etmeleridir. Onlara kiminle arkadaş oldukları konusunda temkinli olmalarını söyleyin ve maruz kaldıkları bazı riskler hakkında açık bir iletişim kurun.

Yapılan yeni bir araştırma 4. - 8. sınıflarda okuyan çocukların %40'ının çevrimiçi bir yabancıyla konuştuğunu ortaya koydu. Daha da endişe verici olan ise, %53'ünün bu kişilerle telefon numaralarını paylaştığı, %30'unun yabancı kişilerle mesajlaştığı ve %15'inin tanımadığı biriyle buluşmaya çalıştığı olarak öne çıkıyor.

Siber zorbalara karşı yanında durun. Siber zorbalığın çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkileri olabilir. Siber zorbaların kullandığı en yaygın taktikler arasında kötü yorumlar yazmak, söylentileri yaymak, tehdit etmek ve hatta çevrimiçi itibara zarar vermek için sahte bir hesap açarak taklit etmek yer alıyor.

Sosyal medyadaki siber zorbalar, çocuklar üzerinde psikolojik tahribat yaratıyor. Bu nedenle çevrimiçi ortamda taciz edilen çocuğunuz bu konu hakkında sizinle konuşmak için yeterince rahat hissetmelidir. Çocuğunuza yardımcı olun ve siber zorbaları hemen çevrimiçi platformlara veya yerel yetkililere bildirin.

Çevrimiçi alışverişlerde nasıl güvende kalacaklarını anlatın. Yeni bir rapora göre, 13 - 18 yaş arası çocukların yaklaşık %20'sinin kredi kartı var. Sorumlu bir şekilde alışveriş yaptıklarından emin olmak ve sadece güvenilir web sitelerinde alışveriş yapmak, kimlik hırsızlığı veya sahtekarlığının kurbanı olmalarını engelleyebilir. Gençlere çevrimiçi alışveriş veya uygulama ya da oyun içi satın alımlar için kredi kartı kullanırken bilgilerini saklamaları gerektiğini söyleyin. Kişisel bilgilerini çevrimiçi ortamda paylaşmamaları gerektiği konusunda uyarın.

Çevrimiçi hesaplarının güvenliğini sağlayın. Çoğu gencin zaten bir e-posta hesabı vardır ve bir platforma kayıt olurken ebeveyn rehberliği gerekmez. Çocuğunuzu şüpheli bağlantılara tıklamaması veya tanımadığı e-posta adreslerinden aldığı ekleri açmamaya özen göstermesi konusunda bilgilendirmelisiniz. Bu sayede yalnızca hesap sahibinin özel bilgilerini korumakla kalmaz, aynı zamanda diğer aile üyelerinin kullanabilecekleri bir cihazı güvende tuttuğunuzdan emin olursunuz. Çevrimiçi hesapların güvenli şifreleri olması oldukça önemlidir. Çoğu çocuk çevrimiçi oyunlar oynar ve hesaplar kurarak diğer oyuncularla etkileşime girerler. Ancak, veri ihlallerinin tehlikeleri sadece finansal hesaplarla sınırlı değildir ve herhangi bir kullanıcı veri tabanı, siber hırsızlar için önemli bir kaynaktır.

Çocuğunuza şifreleri sürekli aynı tutmaması ve mümkünse iki faktörlü bir kimlik doğrulama yöntemini etkinleştirmeleri gerektiğini söyleyin. Bununla birlikte çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinebilirsiniz. Bitdefender Ebeveyn Kontrolü, uygunsuz içerikleri engeller, internet erişimini belli saatlerle kısıtlar ve ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini uzaktan görüntüleme imkanı sunar.

Dijital çağda çocuğunuzun çevrimiçi kimliğini korumak gerçekten oldukça önemlidir ve dijital tehditleri düşünen bir aile olmak oldukça zor bir iştir. Ancak, uzun vadeli faydalar, göstermiş olduğunuz çabaya değer. En son güvenlik çözümleri ile cihazlarınızı güncel tutun ve bildiklerinizi arkadaşlarınızla, ailenizle ve yakın çevrenizle muhakkak paylaşın.