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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 04.05.2020 - 07:02,Son Güncelleme:

'Çocuklar da virüsü yetişkinler kadar bulaştırabiliyor'

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'Çocuklar da virüsü yetişkinler kadar bulaştırabiliyor'
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Almanya'daki bilim insanları, çocukların da koronavirüsü yetişkinler kadar bulaştırabileceğini söyledi ve Avrupa'da okullar ve oyun parkları açılmaya başlanırken, temkinli olma çağırısı yaptı.

Enfekte kişileri inceleyen araştırmacılar, çocuklardaki virüs yükünün yetişkinlerden çok farklı olmadığını tespit etti.

Araştırma ekibine liderlik eden Almanya'nın önde gelen koronavirüs uzmanlarından virolog Christian Drosten, bu nedenle çocukların virüsü daha az yaydığı varsayımının yanlış olacağını belirtti.

Drosten "Şu anki durumda, okulların ve anaokullarının sınırsız açılmasına karşı uyarıda bulunmalıyız" dedi.

Araştırmada, Ocak-Nisan döneminde aralarında 100 çocuğun da bulunduğu, 3721 kişideki virüs yükü incelendi.

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